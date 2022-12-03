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Утечка на трубопроводе: в Новосибирске без тепла и горячей воды остались более 20 домов

Аварийное отключение произошло в Первомайском районе

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Без горячей воды и тепла остались 64 многоквартирных дома

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Сегодня, 3 декабря, в Первомайском районе Новосибирска 24 жилых дома и два детских учреждения остались без тепла и горячей воды из-за утечки на трубопроводе. Как сообщили в пресс-службе СГК, сотрудники компании ищут место повреждения. Найти дефект и починить прорыв планируют до конца дня.

Изначально в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация об аварийном отключении поступила в 11:20. Из 78 объектов отключили 64 многоквартирных дома, 7 социально значимых объектов, в их числе школа и детские сады.

По данным сайта «Муниципальный портал Новосибирска», отключение началось с 09:50, закончить работы планируют в 18:00.

— В связи с увеличением подпитки отключена котельная Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ), — говорится в сообщении.

Часть жителей Первомайского района осталась без отопления и горячей воды

Часть жителей Первомайского района осталась без отопления и горячей воды

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Вчера в Новосибирске также произошла коммунальная авария, без отопления и горячей воды остались более 70 домов.

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Первомайский районСГККоммунальная авария
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