Утечка на трубопроводе: в Новосибирске без тепла и горячей воды остались более 20 домов

Сегодня, 3 декабря, в Первомайском районе Новосибирска 24 жилых дома и два детских учреждения остались без тепла и горячей воды из-за утечки на трубопроводе. Как сообщили в пресс-службе СГК, сотрудники компании ищут место повреждения. Найти дефект и починить прорыв планируют до конца дня.
Изначально в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация об аварийном отключении поступила в 11:20. Из 78 объектов отключили 64 многоквартирных дома, 7 социально значимых объектов, в их числе школа и детские сады.
По данным сайта «Муниципальный портал Новосибирска», отключение началось с 09:50, закончить работы планируют в 18:00.
— В связи с увеличением подпитки отключена котельная Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ), — говорится в сообщении.
Вчера в Новосибирске также произошла коммунальная авария, без отопления и горячей воды остались более 70 домов.