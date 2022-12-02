Более 70 жилых домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

В Новосибирске вечером 2 декабря более 70 домов остались без отопления и горячей воды. По данным муниципального портала Новосибирска, отключения наблюдаются в Железнодорожном районе Новосибирска вблизи станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Отмечается, что аварийное отключение произошло из-за устранения дефекта на теплотрассе по улице Ленина, 19.
— Начало отключения — 02.12.2022, 21:00. Конец отключения — 03.12.2022, 02:00, — указано в сообщении. Аналогичные данные сообщаются и про отключение горячего водоснабжения.
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в организации, кроме жилых домов в контур отключения попали больницы и детские учреждения.
— Дефект по теплотрассе театра Красный Факел. Чтобы у абонента была возможность провести ремонт, нам пришлось отключить теплосеть до 2 часов ночи 3 декабря. В контуре отключения — 74 жилых дома, 6 детских учреждений и 2 больницы, — сообщили в организации.
Накануне НГС сообщал о том, что больше 30 зданий Ленинского района в Новосибирске остались без отопления из-за коммунальных аварий. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.