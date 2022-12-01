24 дома, центр крови и детский сад остались без тепла из-за аварий в Ленинском районе — фото и видео с прорыва

Больше 30 зданий Ленинского района Новосибирска остались без отопления из-за коммунальных аварий. Прокуратура начала проверку.
Как рассказали в ведомстве, в результате аварий без тепла остались 24 жилых дома, детский сад
Часть домов находятся на Серафимовича — там вчера вечером прорвало теплотрассу. Энергетики начали ее ремонтировать, но трубу прорвало в другом месте.
Как рассказал НГС житель Ленинского района Олег, вчера на Серафимовича провалился асфальт.
— В дополнение к горячей воде и отоплению, ночью еще и электричество отключали на несколько часов, — рассказал НГС Олег.
Кроме того, аварии случились на Плахотного и Пермитина. Но, как уточнили в СГК, в 6 утра теплотрассу запустили.
Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла крупная коммунальная авария. Под отключение попали 93 дома, мы следили за аварией в онлайн-трансляции.