20idei
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 60.88
eur 63.05
Тема дняТаксиста ограбили и увезли в багажнике
Все новости
Все новости

24 дома, центр крови и детский сад остались без тепла из-за аварий в Ленинском районе — фото и видео с прорыва

В домах на Серафимовича ночью также отключали свет

912

На фото — последствия аварии на Серафимовича

Поделиться

Больше 30 зданий Ленинского района Новосибирска остались без отопления из-за коммунальных аварий. Прокуратура начала проверку.

Как рассказали в ведомстве, в результате аварий без тепла остались 24 жилых дома, детский сад № 242, Новосибирский клинический центр крови и четыре административных здания.

Часть домов находятся на Серафимовича — там вчера вечером прорвало теплотрассу. Энергетики начали ее ремонтировать, но трубу прорвало в другом месте.

Как рассказал НГС житель Ленинского района Олег, вчера на Серафимовича провалился асфальт.

— В дополнение к горячей воде и отоплению, ночью еще и электричество отключали на несколько часов, — рассказал НГС Олег.

Кроме того, аварии случились на Плахотного и Пермитина. Но, как уточнили в СГК, в 6 утра теплотрассу запустили.

Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла крупная коммунальная авария. Под отключение попали 93 дома, мы следили за аварией в онлайн-трансляции.

По теме

СГКЗимаТеплоТрубы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2