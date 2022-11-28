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СрочноКоммунальная авария в Дзержинском районе
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Без тепла 93 дома. В Новосибирске прорвало теплотрассу — в режиме онлайн собираем всё о коммунальном ЧП

На месте работают аварийные бригады, движение перекрыто, на улице -25

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Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: прорвало теплотрассу на перекрестке улиц Королева и Промышленной. Десятки многоквартирных домов остались без отопления в 25-градусный мороз. При этом жалобы на холод в домах и перебои с теплом поступали с этой местности все последние дни. В режиме онлайн собираем всё, что известно о коммунальном ЧП.

Маша Вьюн

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У местных жителей другая информация:

— Уже лёд изнутри на окнах, починку обещают к 10 утра, не раньше. Дома двое детей 9 лет и 9 месяцев, спим сегодня одетые и с обогревателями, — написала жительница района Анастасия.

Жительница дома по улице Гоголя, 233/2, сообщила, что несколько дней до аварии у них были перебои с отоплением. Здание находится вблизи места, где произошла авария.

— Термометра нет, чтобы измерить. Отопления нет, я так поняла, во всём квартале. По 051 ответили, что очень большая авария. Написали, что завтра уроки будут дистанционно. Дома в куртках заниматься будем, — поделилась она с НГС.

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Маша Вьюн

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Сотрудники СГК на месте аварии 

Сотрудники СГК на месте аварии 

— Ведем контроль температуры воздуха внутри помещений. В частности, по адресу Промышленная, 1, по состоянию на 22:00, температура составила 20-22 градусов; Шекспира, 10а: 19-20 градусов, — уточнили в СГК.

Движение по Промышленной остановлено

Движение по Промышленной остановлено

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Маша Вьюн

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Как уточнили в пресс-службе СГК, внутриквартальную трубу проложили в 1986 году 

Как уточнили в пресс-службе СГК, внутриквартальную трубу проложили в 1986 году 

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Маша Вьюн

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Что известно к этому моменту:

  • Подачу тепла приостановили для 93 жилых домов;
  • к 20 часам повреждение было локализовано, специалисты пытаются уменьшить зону отключения;
  • работы планируется завершить до 10.30 часов 29 ноября.

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Маша Вьюн

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Первые фотографии с места от нашего журналиста

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Маша Вьюн

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На место прорыва выехали журналист и фотограф НГС, мы будем следить за аварией в онлайн-трансляции.

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Марина Малкова

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Пользователи 2ГИС сообщают о перекрытии движения на улице Промышленной в Новосибирске, где произошла коммунальная авария. По их данным, вблизи места происшествия находятся сотрудники ДПС

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Марина Малкова

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Мэр заявил, что координирует работу штаба по ликвидации аварии

Мэр заявил, что координирует работу штаба по ликвидации аварии

"Взял руководство штабом по ликвидации аварии на себя", - заявил мэр города Анатолий Локоть.

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Марина Малкова

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На месте аварии работают оперативные службы

На месте аварии работают оперативные службы

Повреждение теплосети на улице Промышленной обнаружили в 18:30, сопровождалось выходом воды на проезжую часть. Подачу тепла приостановили для 93 жилых домов.

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