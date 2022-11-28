Без тепла 93 дома. В Новосибирске прорвало теплотрассу — в режиме онлайн собираем всё о коммунальном ЧП

У местных жителей другая информация:

— Уже лёд изнутри на окнах, починку обещают к 10 утра, не раньше. Дома двое детей 9 лет и 9 месяцев, спим сегодня одетые и с обогревателями, — написала жительница района Анастасия.

Жительница дома по улице Гоголя, 233/2, сообщила, что несколько дней до аварии у них были перебои с отоплением. Здание находится вблизи места, где произошла авария.



— Термометра нет, чтобы измерить. Отопления нет, я так поняла, во всём квартале. По 051 ответили, что очень большая авария. Написали, что завтра уроки будут дистанционно. Дома в куртках заниматься будем, — поделилась она с НГС.