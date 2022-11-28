Без тепла 93 дома. В Новосибирске прорвало теплотрассу — в режиме онлайн собираем всё о коммунальном ЧП

У местных жителей другая информация:
— Уже лёд изнутри на окнах, починку обещают к 10 утра, не раньше. Дома двое детей 9 лет и 9 месяцев, спим сегодня одетые и с обогревателями, — написала жительница района Анастасия.
Жительница дома по улице Гоголя, 233/2, сообщила, что несколько дней до аварии у них были перебои с отоплением. Здание находится вблизи места, где произошла авария.
— Термометра нет, чтобы измерить. Отопления нет, я так поняла, во всём квартале. По 051 ответили, что очень большая авария. Написали, что завтра уроки будут дистанционно. Дома в куртках заниматься будем, — поделилась она с НГС.
Поделиться
— Ведем контроль температуры воздуха внутри помещений. В частности, по адресу Промышленная, 1, по состоянию на 22:00, температура составила 20-22 градусов; Шекспира, 10а: 19-20 градусов, — уточнили в СГК.
Поделиться
Поделиться
Что известно к этому моменту:
- Подачу тепла приостановили для 93 жилых домов;
- к 20 часам повреждение было локализовано, специалисты пытаются уменьшить зону отключения;
- работы планируется завершить до 10.30 часов 29 ноября.
Поделиться
Первые фотографии с места от нашего журналиста
Поделиться
На место прорыва выехали журналист и фотограф НГС, мы будем следить за аварией в онлайн-трансляции.
Поделиться
Пользователи 2ГИС сообщают о перекрытии движения на улице Промышленной в Новосибирске, где произошла коммунальная авария. По их данным, вблизи места происшествия находятся сотрудники ДПС
Поделиться
"Взял руководство штабом по ликвидации аварии на себя", - заявил мэр города Анатолий Локоть.
Поделиться
Повреждение теплосети на улице Промышленной обнаружили в 18:30, сопровождалось выходом воды на проезжую часть. Подачу тепла приостановили для 93 жилых домов.
Поделиться