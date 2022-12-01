Теплотрассу прорвало на Серафимовича — 11 домов остались без отопления

Вчера вечером, 30 ноября, на улице Серафимовича в Ленинском районе произошла авария на теплотрассе. Из-за этого в 11 домах с вечера нет отопления.

— Обнаружен дефект теплосети диаметром 250 мм. Ремонтная бригада оперативно приступила к устранению повреждения. В настоящее время проведены земляные работы, ведется демонтаж поврежденного участка теплосети, — сообщили вчера в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».