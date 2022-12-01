Теплотрассу прорвало на Серафимовича — 11 домов остались без отопления

Вчера вечером, 30 ноября, на улице Серафимовича в Ленинском районе произошла авария на теплотрассе. Из-за этого в 11 домах с вечера нет отопления.
— Обнаружен дефект теплосети диаметром 250 мм. Ремонтная бригада оперативно приступила к устранению повреждения. В настоящее время проведены земляные работы, ведется демонтаж поврежденного участка теплосети, — сообщили вчера в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Под отключение попали 11 домов и 3 социальных объекта. Работы планировали завершить к 8 утра 1 декабря, но на теплосети обнаружили еще один дефект.
— Вынуждены продолжить работу до 16 часов. Делаем всё возможное, чтобы завершить ремонт раньше, — добавили в СГК.
По информации СГК, температура в квартирах, попавших под отключение, держится на уровне
Обновлено: жительница дома на Серафимовича сообщила НГС, что по ощущениям в квартирах температура ниже.
— Дубак. Сижу под одеялом, с обогревателями, — рассказала она.
— Температуры в квартирах около 5 градусов выше нуля, — написал еще один житель Серафимовича Олег.
Кроме того, в редакцию продолжают приходить жалобы о холодных батареях в Чистой слободе. Жители жалуются на холод в домах с 26 ноября.