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Теплотрассу прорвало на Серафимовича — 11 домов остались без отопления

Кроме того, под отключение попали 3 соцобъекта

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Температура в квартирах, попавших под отключение, держится на уровне +16... +17 градусов

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Вчера вечером, 30 ноября, на улице Серафимовича в Ленинском районе произошла авария на теплотрассе. Из-за этого в 11 домах с вечера нет отопления.

— Обнаружен дефект теплосети диаметром 250 мм. Ремонтная бригада оперативно приступила к устранению повреждения. В настоящее время проведены земляные работы, ведется демонтаж поврежденного участка теплосети, — сообщили вчера в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Под отключение попали 11 домов и 3 социальных объекта. Работы планировали завершить к 8 утра 1 декабря, но на теплосети обнаружили еще один дефект.

— Вынуждены продолжить работу до 16 часов. Делаем всё возможное, чтобы завершить ремонт раньше, — добавили в СГК.

По информации СГК, температура в квартирах, попавших под отключение, держится на уровне +16... +17 градусов. Сегодня, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается температура -17... -19 градусов.

Обновлено: жительница дома на Серафимовича сообщила НГС, что по ощущениям в квартирах температура ниже.

— Дубак. Сижу под одеялом, с обогревателями, — рассказала она.

— Температуры в квартирах около 5 градусов выше нуля, — написал еще один житель Серафимовича Олег.

Кроме того, в редакцию продолжают приходить жалобы о холодных батареях в Чистой слободе. Жители жалуются на холод в домах с 26 ноября.

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