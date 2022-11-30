«Батареи чуть теплые»: жители дома на Чистой Слободе заявили о холоде в квартирах — что говорят в УК

— У нас в квартире на Чистой Слободе тоже очень холодно. Обратилась в управляющую компанию, сказали: «Заявку приняли, ждите». И так никто и не пришел. Пошла к соседям по стояку сверху и снизу, попросила тоже позвонить в управляющую компанию, может, тогда что-то сдвинется, — рассказала читательница НГС.