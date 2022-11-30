«Батареи чуть теплые»: жители дома на Чистой Слободе заявили о холоде в квартирах — что говорят в УК

В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода замерзают жители. Как сообщили читатели НГС, до морозов в квартирах было тепло, но после батареи стали почти холодными.
— У нас в квартире на Чистой Слободе тоже очень холодно. Обратилась в управляющую компанию, сказали: «Заявку приняли, ждите». И так никто и не пришел. Пошла к соседям по стояку сверху и снизу, попросила тоже позвонить в управляющую компанию, может, тогда что-то сдвинется, — рассказала читательница НГС.
Также другой читатель НГС сообщил, что в доме по адресу Титова, 270 уже несколько дней батареи чуть теплые.
— Чистая Слобода тоже замерзает, звонки в управляющую компанию результата не дают, — рассказал читатель НГС.
Как рассказал главный энергетик управляющей компании «Чистая Слобода» Андрей Белоусов, с 26 по 30 ноября в управляющую компанию «Чистая Слобода» поступило 7 обращений о холоде в многоквартирном доме по адресу: Титова, 270.
— Специалисты произвели замеры температурно-влажностного режима в каждой квартире, от жителей которых были получены жалобы. Отклонения от нормы не зафиксировано ни в одном случае. Средняя температура составляет +22 градуса, — сообщил Андрей Белоусов.
Как добавили в пресс-службе ЖК «Чистая Слобода», 28 ноября в УК поступила информация о понижении теплового режима в связи с переходом по оборудованию на теплоисточнике. К 30 ноября параметры теплоносителя восстановлены.
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