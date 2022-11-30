Прокуратура пришла в общежитие НГУ, где студенты замерзают от холода

Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась общежитием
— Для проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, об отсутствии нормативного теплоснабжения в общежитии корпуса
По результатам проверки прокурор Советского района вынес представление об устранении нарушений закона ректору НГУ. Прокуратура держит ситуацию с отоплением в районе на контроле. Как сообщили студенты НГУ, сегодня, 30 ноября, на самом холодном, пятом этаже стало теплее и трубы стали горячими.
НГС обратился в пресс-службу НГУ для комментария.
Вчера, 29 ноября, в пресс-службе НГУ рассказали, что ненормативная температура в жилых и учебных помещениях связана с недостаточным объемом подаваемого в университет тепла и недостаточным давлением. Из-за низкой температуры в зданиях университета даже были отменены занятия по физкультуре.
Прокуратура Дзержинского района организовала проверку по факту коммунальной аварии, произошедшей вечером 28 ноября на улице Промышленной. В результате повреждения трубопровода тепла лишились 93 дома, в контур отключения попали детсады и медучреждения.