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Прокуратура пришла в общежитие НГУ, где студенты замерзают от холода

Ректору университета вынесли представление

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Прокурор был в общежитии 30 ноября

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Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась общежитием № 10 НГУ после публикации НГС о замерзающих студентах и холоде в комнатах.

— Для проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, об отсутствии нормативного теплоснабжения в общежитии корпуса № 10 НГУ прокуратурой Советского района проведена выездная проверка. Выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, температура воздуха в комнатах, где живут студенты университета, не соответствует нормативным требованиям, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По результатам проверки прокурор Советского района вынес представление об устранении нарушений закона ректору НГУ. Прокуратура держит ситуацию с отоплением в районе на контроле. Как сообщили студенты НГУ, сегодня, 30 ноября, на самом холодном, пятом этаже стало теплее и трубы стали горячими.

НГС обратился в пресс-службу НГУ для комментария.

Вчера, 29 ноября, в пресс-службе НГУ рассказали, что ненормативная температура в жилых и учебных помещениях связана с недостаточным объемом подаваемого в университет тепла и недостаточным давлением. Из-за низкой температуры в зданиях университета даже были отменены занятия по физкультуре.

Прокуратура Дзержинского района организовала проверку по факту коммунальной аварии, произошедшей вечером 28 ноября на улице Промышленной. В результате повреждения трубопровода тепла лишились 93 дома, в контур отключения попали детсады и медучреждения.

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