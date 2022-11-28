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Прокурор НСО потребовал разобраться в коммунальном ЧП, оставившем без отопления дома и больницы

Надзорное ведомство организовало проверку

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Проверка организована по поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана

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Прокуратура Дзержинского района организовала проверку по факту коммунальной аварии, произошедшей вечером 28 ноября на улице Промышленной. В результате повреждения трубопровода тепла лишились 93 дома, в контур отключения попали детсады и медучреждения.

Как сообщила НГС и. о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова, проверка организована по поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана.

— 28.11.2022 года в результате прорыва теплотрассы произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов. Прокуратурой по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства. Будет проверено исполнение обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечению бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — сообщила изданию Дарья Манилова.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования и привлечении виновных лиц к ответственности.

Как сообщал ранее НГС, в результате коммунальной аварии теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживают 13 947 человек. Всего в контуре отключения — 162 объекта, в том числе 5 детских садов, 4 медучреждения. На месте прорыва теплотрассы находится мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Всю актуальную информацию о коммунальном ЧП НГС размещает в онлайн-трансляции.

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