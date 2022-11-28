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Тема дняКоммунальная авария в Дзержинском районе
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Почти 14 тысяч человек остались без тепла из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске — фоторепортаж с места аварии

В контур отключения попали 162 объекта

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Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла крупная коммунальная авария — прорыв теплотрассы. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате происшествия тепла лишились 93 дома, в которых проживает 13 947 человек. В контур отключения попали детские сады и медучреждения.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прибыл на место коммунальной аварии. Публикуем фотографии.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего в контуре отключения — 162 объекта

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, всего в контуре отключения — 162 объекта

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Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, пять детских садов, четыре медучреждения. Один из них с круглосуточным пребыванием пациентов — в нем есть обогреватели

Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, пять детских садов, четыре медучреждения. Один из них с круглосуточным пребыванием пациентов — в нем есть обогреватели

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Работы по восстановлению теплоснабжения планируется завершить 29 ноября в 10:30

Работы по восстановлению теплоснабжения планируется завершить 29 ноября в 10:30

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— На месте порыва теплосети находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области и аварийные бригады, — сообщили в пресс-службе ведомства. — К восстановлению теплоснабжения привлечены 32 человека, 13 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства — 6 человек и 1 единица техники.

Местные жители смотрят за тем, как идут восстановительные работы

Местные жители смотрят за тем, как идут восстановительные работы

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Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирску, в связи с коммунальной аварией перекрыт участок дороги

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирску, в связи с коммунальной аварией перекрыт участок дороги

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По данным 2ГИС, недалеко от места аварии находится Детская городская больница <nobr class="_">№ 6.</nobr>

По данным 2ГИС, недалеко от места аварии находится Детская городская больница № 6.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, ремонтные работы проводятся под контролем мэра Новосибирска Анатолия Локтя и замгубернатора Новосибирской области Сергея Сёмки

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, ремонтные работы проводятся под контролем мэра Новосибирска Анатолия Локтя и замгубернатора Новосибирской области Сергея Сёмки

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Отметим, повреждение трубопровода по улице Промышленной в Новосибирске обнаружили в 18:30. Из-за коммунальной аварии специалисты остановили движение транспорта. Повреждение сопровождалось выходом воды на проезжую часть. НГС собирает актуальную информации о ЧП. Подключайтесь к онлайн-трансляции по ссылке.

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