Почти 14 тысяч человек остались без тепла из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске — фоторепортаж с места аварии

Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла крупная коммунальная авария — прорыв теплотрассы. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате происшествия тепла лишились 93 дома, в которых проживает
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прибыл на место коммунальной аварии. Публикуем фотографии.
— На месте порыва теплосети находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области и аварийные бригады, — сообщили в пресс-службе ведомства. — К восстановлению теплоснабжения привлечены 32 человека, 13 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства — 6 человек и 1 единица техники.
Отметим, повреждение трубопровода по улице Промышленной в Новосибирске обнаружили в 18:30. Из-за коммунальной аварии специалисты остановили движение транспорта. Повреждение сопровождалось выходом воды на проезжую часть. НГС собирает актуальную информации о ЧП. Подключайтесь к онлайн-трансляции по ссылке.