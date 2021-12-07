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Шевченковскому жилмассиву вернули отопление, но по дороге так же течет река

В СГК рассказали, что происходит

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Вода продолжает течь по улице, но теперь холодная

Вода продолжает течь по улице, но теперь холодная

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В 11 домов в Шевченковском жилмассиве вернули отопление и горячую воду. Ранее около дома на Лескова,15 произошел прорыв трубы, а улицу затопило горячей водой.

— Вернулась домой около шести часов вечера, услышала, как в батареях зажурчала вода, а потом они начали нагреваться. Значит, совсем недавно восстановили подачу, — написала в редакцию НГС местная жительница.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС уточнили, что отопление и горячую воду вернули в дома около 15:00.

Однако обеспокоенные жители прислали в редакцию несколько видеозаписей, на которых видно, что вода продолжает литься по улице. Правда, не горячая, а холодная.

— На видео — дренирование отключенного трубопровода, то есть слив воды. После этого приступили к ремонту, — пояснили в СГК.

Также в компании уточнили, что закончить ремонтные работы планируется утром в среду, 8 декабря.

Сегодня утром два микрорайона в Новосибирске остались без воды — из-за аварии затопило дорожное кольцо.

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СГКкоммунальная аварияпрорыв труб
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