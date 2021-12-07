Шевченковскому жилмассиву вернули отопление, но по дороге так же течет река

В 11 домов в Шевченковском жилмассиве вернули отопление и горячую воду. Ранее около дома на Лескова,15 произошел прорыв трубы, а улицу затопило горячей водой.
— Вернулась домой около шести часов вечера, услышала, как в батареях зажурчала вода, а потом они начали нагреваться. Значит, совсем недавно восстановили подачу, — написала в редакцию НГС местная жительница.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС уточнили, что отопление и горячую воду вернули в дома около 15:00.
Однако обеспокоенные жители прислали в редакцию несколько видеозаписей, на которых видно, что вода продолжает литься по улице. Правда, не горячая, а холодная.
— На видео — дренирование отключенного трубопровода, то есть слив воды. После этого приступили к ремонту, — пояснили в СГК.
Также в компании уточнили, что закончить ремонтные работы планируется утром в среду, 8 декабря.
Сегодня утром два микрорайона в Новосибирске остались без воды — из-за аварии затопило дорожное кольцо.