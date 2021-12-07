Шевченковскому жилмассиву вернули отопление, но по дороге так же течет река

— На видео — дренирование отключенного трубопровода, то есть слив воды. После этого приступили к ремонту, — пояснили в СГК.

Также в компании уточнили, что закончить ремонтные работы планируется утром в среду, 8 декабря.

Сегодня утром два микрорайона в Новосибирске остались без воды — из-за аварии затопило дорожное кольцо.