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Два микрорайона в Новосибирске остались без воды — из-за аварии затопило дорожное кольцо

В «Горводоканале» рассказали, что к вечеру горячая вода вернется

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Из-за аварии без воды оказались «Родники» и «Снегири»

Из-за аварии без воды оказались «Родники» и «Снегири»

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В Новосибирске без горячей и холодной воды остались микрорайоны «Снегири» и «Родники». Из-за аварии затопило дорожное кольцо на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Инцидент произошел рано утром 7 декабря.

Читателю НГС в управляющей компании не сказали, когда починят прорыв не говорят.

В диспетчерской службе Горводоканала рассказали, что к вечеру последствия аварии будут устранены, и вода вернется в дома. В службе также пообещали заняться затопленным кольцом.

— Там повреждение на водопроводе. Водопровод диаметр 500 миллиметров, сталь. Возле адреса Тюленина, 2а к1. Уже сделали переключение. После выдвинется техника для устранения последствий, — сообщили в «Горводоканале».

Ночь с 1 на 2 декабря жители части домов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которая проходит на улице Троллейной. Она затронула дома в жилмассивах Затулинский, Чемской, Расточка и Бугринская роща. Местные жители рассказали НГС, как провели ночь в таких условиях.

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авариягорячая водапрорыв
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