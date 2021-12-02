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«Батареи шумят, толку нет»: как часть Новосибирска провела ночь без отопления

Окончательно тепло в квартиры обещают пустить к 16 часам

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Проблемы с теплом возникли у жителей левого берега

Проблемы с теплом возникли у жителей левого берега

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Прошедшую ночь с 1 на 2 декабря жители части домов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которая проходит на улице Троллейной. Она затронула дома в жилмассивах Затулинский, Чемской, Расточка и Бугринская роща. Местные жители рассказали НГС, как провели ночь в таких условиях.

Сибирячка из дома на улице Чемской, 40 Влада Абрамова рассказала НГС, что тепла нет со вчерашнего дня. Она обнаружила это, когда вчера вечером приехала домой.

— Позвонила в УК. Там робот сказал, что завтра включат. Воду отключили и отопление полностью. Обычно мы даже балкон открываем, потому что душно бывает. А вчера холодно на улице было, и как специально всё отключили. И мы не открывали балкон, спали под одеялами теплыми. Утром проснулись — очень холодно, пришлось даже теплый халат надевать. Часто происходит. Как только начался отопительный сезон, после этого раза 3–4 не было воды горячей с отоплением, — рассказала Влада.

— Просто ужас, холодно очень, и всю ночь шумят батареи, толку нет. На улице -14, — написала читательница.

— Обогреватель не включали даже, батареи не совсем холодные, слегка теплые были. Еще не прогрелись, — рассказал житель дома на улице Горбаня,5 Дмитрий.

— На Зорге, 125 отопление есть, не в полную силу, да и вода просто теплая, — поделилась читательница Юлия.

— К вечеру дали отопление, но параметры чуть понижены, воды нет, — говорит житель левого берега.

— Квартира еще не остыла за 12 часов, обещают дать сегодня, — рассказал другой читатель.

В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что ремонт теплотрассы уже завершили.

— Сейчас трубопровод на заполнении. К 15–16 часам у жителей восстановятся нормальные режимы теплоснабжения и горячей воды, — рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Жители левого берега часто остаются без отопления, или его параметры понижают во время ремонтов. Это становится заметно практически сразу после начала отопительного сезона. Ранее НГС поговорил с независимым экспертом и СГК, чтобы выяснить, из-за чего это происходит и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Сегодня НГС опубликовал интервью с Германом Мустафиным, гендиректором СГК. Он обсудил с редактором НГС Еленой Гурьяновой проблемы в новосибирском теплоснабжении и грядущий рост цен на тепло. Читайте подробности в нашем материале.

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