«Батареи шумят, толку нет»: как часть Новосибирска провела ночь без отопления

Прошедшую ночь с 1 на 2 декабря жители части домов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды Это произошло из-за аварии на теплотрассе, которая проходит на улице Троллейной. Она затронула дома в жилмассивах Затулинский, Чемской, Расточка и Бугринская роща. Местные жители рассказали НГС, как провели ночь в таких условиях.
Сибирячка из дома на улице Чемской, 40 Влада Абрамова рассказала НГС, что тепла нет со вчерашнего дня. Она обнаружила это, когда вчера вечером приехала домой.
— Позвонила в УК. Там робот сказал, что завтра включат. Воду отключили и отопление полностью. Обычно мы даже балкон открываем, потому что душно бывает. А вчера холодно на улице было, и как специально всё отключили. И мы не открывали балкон, спали под одеялами теплыми. Утром проснулись — очень холодно, пришлось даже теплый халат надевать. Часто происходит. Как только начался отопительный сезон, после этого раза 3–4 не было воды горячей с отоплением, — рассказала Влада.
— Просто ужас, холодно очень, и всю ночь шумят батареи, толку нет. На улице -14, — написала читательница.
— Обогреватель не включали даже, батареи не совсем холодные, слегка теплые были. Еще не прогрелись, — рассказал житель дома на улице Горбаня,5 Дмитрий.
— На Зорге, 125 отопление есть, не в полную силу, да и вода просто теплая, — поделилась читательница Юлия.
— К вечеру дали отопление, но параметры чуть понижены, воды нет, — говорит житель левого берега.
— Квартира еще не остыла за 12 часов, обещают дать сегодня, — рассказал другой читатель.
В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что ремонт теплотрассы уже завершили.
— Сейчас трубопровод на заполнении. К 15–16 часам у жителей восстановятся нормальные режимы теплоснабжения и горячей воды, — рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Жители левого берега часто остаются без отопления, или его параметры понижают во время ремонтов. Это становится заметно практически сразу после начала отопительного сезона. Ранее НГС поговорил с независимым экспертом и СГК, чтобы выяснить, из-за чего это происходит и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.
Сегодня НГС опубликовал интервью с Германом Мустафиным, гендиректором СГК. Он обсудил с редактором НГС Еленой Гурьяновой проблемы в новосибирском теплоснабжении и грядущий рост цен на тепло. Читайте подробности в нашем материале.