«Батареи шумят, толку нет»: как часть Новосибирска провела ночь без отопления

— Позвонила в УК. Там робот сказал, что завтра включат. Воду отключили и отопление полностью. Обычно мы даже балкон открываем, потому что душно бывает. А вчера холодно на улице было, и как специально всё отключили. И мы не открывали балкон, спали под одеялами теплыми. Утром проснулись — очень холодно, пришлось даже теплый халат надевать. Часто происходит. Как только начался отопительный сезон, после этого раза 3–4 не было воды горячей с отоплением, — рассказала Влада.

— Просто ужас, холодно очень, и всю ночь шумят батареи, толку нет. На улице -14, — написала читательница.

— Обогреватель не включали даже, батареи не совсем холодные, слегка теплые были. Еще не прогрелись, — рассказал житель дома на улице Горбаня,5 Дмитрий.

— На Зорге, 125 отопление есть, не в полную силу, да и вода просто теплая, — поделилась читательница Юлия.

— К вечеру дали отопление, но параметры чуть понижены, воды нет, — говорит житель левого берега.

— Квартира еще не остыла за 12 часов, обещают дать сегодня, — рассказал другой читатель.