«В Новосибирске самый низкий тариф на отопление»: новый гендиректор СГК — об авариях, ценах на тепло и буром угле

— Чем обернется этот переход для новосибирцев? Насколько серьезно будут расти цены на тепло каждый год? К какой цифре вы хотите прийти через 10 лет?



— Рост цен будет зависеть от инфляции. Формула предполагает в своей базе инфляционный рост и к нему добавку, которая позволяет разворачивать инвестиционную программу. Я вам назвал красноярские тарифы — мы должны потихоньку сближаться на 10-летнем горизонте. Учитывая, что Красноярск тоже будет расти по своему графику.



В идеальных условиях через 10 лет мы бы хотели, чтобы цена на тепловую энергию в Новосибирске была приблизительно равна ценам в других крупных городах Сибири. Для этого нужны ускоренные темпы роста, как и ускоренные темпы перекладки сетей. Прогнозируем, что рост цены будет ежегодно на уровне 7–8%. Такие темпы роста были в Новосибирске в предыдущие годы неоднократно. Сама же платежка, конечно, вырастет на меньшую величину — не более 5%.



Если посмотреть ретроспективно, то с 2009 года по настоящее время тариф на тепловую энергию вырос почти на 90%. Мы предполагаем, что за время действия ценовой зоны тариф вырастет на сопоставимую величину, только при этом мы за это время вложим в инфраструктуру Новосибирска 20 миллиардов рублей — с учетом концессии.



— А как и когда будут расти тарифы в других соседних регионах — в Кемерово и Красноярске?



— В Кемерово тоже идет процесс входа в ценовую зону, а Красноярск в ней уже работает: там рост ежегодно составит инфляция + 2%.



Программа опережающих инвестиций — это своего рода ипотека для тепловых сетей. Производится сейчас и сразу большой объем замены сетей. Это прогнозируемый процесс, с понятной ставкой. Самые изношенные сети обновляются, а горожане получают улучшение качества и платят в рассрочку 10 лет. Пик инвестиций придется на первые 2–3 года программы, чтобы был эффект. Нам очень важно, чтобы люди почувствовали, что ситуация меняется, и не за 10 лет, а уже в 2023–2024 годах.



— То есть люди будут меньше жаловаться в редакцию НГС на отсутствие отопления в холода?



— Да. Хотя стоит оговорить два момента: дату начала отопительного сезона (с чем связаны многие жалобы в сентябре) определяет не СГК, а муниципалитет, равно как и конец сезона. Также надо помнить, что за состояние тепловых пунктов и труб в домах СГК тоже не отвечает, это ответственность управляющих компаний. Но и с муниципалитетом, и с управляющими компаниями мы работаем и будем далее совершенствовать работу — так, чтобы потребителю было лучше.



— В этом году, кстати, был небывалый объем жалоб.



— Увы, и это очень важный для нас показатель, своего рода барометр. Это связано с изношенностью теплосетей, и дальше будет только хуже, если мы не начнем программу. Если несколько лет ее действительно можно было считать программой опережающих инвестиций, то боюсь, что теперь уже инвестиции «догоняющие», чтобы не допустить развала системы.



— Сколько платит за отопление среднестатистическая семья в Новосибирске и как вырастет эта цифра? Приведите конкретный пример.



— На следующий год инфляция составит 4,3%, то есть рост тарифа будет 4,3%+2,9%=7,2%, это 1506 (текущий тариф)*107,2%=1614,4 рублей за гигакалорию. Разница 108 рублей, из которых 65 рублей только за счет инфляции и 43 рубля за счет перехода на новую модель. Но, повторяю, это тариф.



А вот в платежке эта сумма будет выглядеть меньше, так как средняя квартира в доме, где не открываются форточки, закрыт подъезд и заменены окна, потребляет 0,17 Гкал на 1 квадратный метр в среднем за год. Для квартиры 54 квадратных метра это означает в год 9,18 Гкал, то есть в год прирост 108 руб*9,18 Гкал=991 рублей, из которых 570 рублей обусловлены инфляцией, и платеж на эту сумму растет ежегодно.



— А сколько платите за отопление лично вы?



— Я плачу за тепловую энергию около 4,5 тысячи рублей в месяц. В Москве тариф — 2300 рублей за гигакалорию. Это выше, чем в Новосибирске, больше чем на 50%.



— Почему теплосети в Новосибирске так медленно и мало ремонтируют? Сколько вы сделали и поменяли в этом году и сколько денег на это потратили?



— Потратили около 1 миллиарда рублей. Сделали порядка 2 километров — это замена участками и около 30 километров — аварийный ремонт. К сожалению, в Новосибирске мы занимаемся в основном аварийными ремонтами, денег на модернизацию и восстановление, полноценную перекладку сетей нет. Мы вокруг одной и той же проблемы с вами разговариваем.