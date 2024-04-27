Ночевка с верблюдами, приставание в машине и коньяк за рулем. Студентка — о путешествии автостопом по Средней Азии за 15 тысяч

Хрупкая девушка прошла весь путь с рюкзаком весом 15–20 килограмм Источник: предоставлено героем материала











Рано или поздно в жизни каждого человека наступает сладкий миг — время отпуска, когда хочется отправиться куда-нибудь отдохнуть. Кто-то для этих целей выбирает самолет, другие поезд, но можно отправиться в путь и на машине. Самым бюджетным и авантюрным способом путешествовать по-прежнему остается автостоп.



Мы расскажем историю отчаянной студентки, которая не боится ничего, когда речь идет о приключениях. Анастасия Боброва проехалась автостопом через Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Ночевки в подвале, заигрывания пожилых водителей, верблюды в палатке и жар настоящей пустыни — подробности и лайфхаки в материале NN.RU.



Путешественница по призванию



Сейчас Анастасии 22 года. После школы девушка поступила в ННГАСУ, однако разочаровалась в институте и поступила в московский политех на графического дизайнера.



Настя рассказала, что первое путешествие в её жизни состоялось в 6–7 лет — тогда она отправилась с мамой в Абхазию. Позже ездила с ней в Марокко и другие страны. Первое самостоятельное путешествие студентки было в 18 лет. Девушка на автобусах проехала из Москвы в Минск, затем в Вильнюс, потом в Польшу и Германию — но на этом не остановилась.

Сегодня 22-летняя Анастасия живет в Москве и учится на графического дизайнера Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Глубокое погружение в тему путешествий нижегородка начала с прочтения книжки по женскому автостопу. Именно после этого Настя загорелась идеей попробовать себя в этом непростом занятии. Впервые она отправилась автостопом почти два года назад, в июле 2022-го, по маршруту Нижний Новгород — Севастополь. Признается — готовилась очень старательно, однако не все из ближайшего окружения ее поняли и поддержали.



— Родители, естественно, были против. Они переживали за мою безопасность, потому что существует миллион историй, как автостопщиков убивали, грабили и насиловали, — говорит Настя.

Свою карьеру автостопщика Настя решила начать с Крыма Источник: предоставлено героем материала











Не менее интересной оказалась поездка на Байкал Источник: предоставлено героем материала











После Крыма, в августе того же года, девушка рванула автостопом на Байкал. А уже через год отважная путешественница отправилась в самую масштабную свою поездку — покорять просторы Средней Азии.



«Местные в национальных одеждах сидят на улице и едят плов»

Маршрут состоял из трех стран: Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Будучи еще неискушенной путешественницей, Настя хотела посмотреть на степные просторы Казахстана, местный колорит Узбекистана и красивые горы Киргизии. Планировать маршрут нередко приходилось буквально «на коленке».



— Мой конечный маршрут сильно отличался от изначального. Я хотела заехать на Аральское море и Байконур. Но это было не по пути и слишком сложно с точки зрения логистики, — объяснила девушка.



Хрупкая автостопщица поехала в необычное турне с весьма объемным рюкзаком на 65 литров. В нем лежали горные ботинки, кроссовки, легкая одежда, нижнее белье и свитер, пригодившийся всего один раз. Также под рукой у Насти всегда были запасы еды на сутки, горелка, аптечка, палатка и спальные принадлежности.



Изначально нижегородка отправилась в путь вместе со знакомым молодым человеком по имени Антон. Однако в середине путешествия они поругались, в том числе из-за маршрута, и дальше девушка поехала одна.



— Как человек, который ходит в сложные автономные походы, могу сказать, что максимально тяжело подобрать команду, с которой было бы комфортно. Если в походах деваться особо некуда, то в путешествиях есть выбор. В итоге всяких мелких конфликтов, по типу куда пойти или поехать, было много. Поэтому решили — лучше, чтобы каждый поехал сам по себе, — призналась Анастасия.

Пейзаж одного из каньонов Казахстана Источник: предоставлено героем материала











По мнению нижегородки, самой красивой страной оказалась Киргизия Источник: предоставлено героем материала











Первую границу с Казахстаном девушка пересекла в районе Астрахани. Позже поняла, что это не самый удачный вариант — гораздо быстрее было бы через Оренбургскую область. В Астрахани Настя и Антон жили какое-то время у каучсерфера, который накормил их местной рыбой и угостил местным пивом. Ни то, ни другое автостопщикам не понравилось, в отличие от самого города.



В целом, Средняя Азия запомнилась нижегородке плохими дорогами, особенно западная часть Казахстана. Однако девушка с теплотой вспоминает аутентичность той части страны, где ей удалось побывать.



— Едешь на какой-нибудь машине по пустыне с казахами, которые плохо говорят по-русски, по обочине пасутся верблюды, бегают кони. Всё это происходит в жару 40 градусов, а из окна классный вид на солончаки, — с улыбкой рассказала Настя о своих впечатлениях.

Именно такой вид открывался из окна автомобиля в Казахстане Источник: предоставлено героем материала











Анастасия в +47 градусов сидит на дне высохшего солончака Источник: предоставлено героем материала











Также девушке запомнился Узбекистан, в особенности Самарканд. По мнению нижегородки, там очень красивая архитектура и невероятно колоритный рынок — так что она однозначно советует посетить страну по возможности.



— Заходишь на этот рынок, а там местные жители в национальных одеждах сидят на улице и едят плов, — вспоминает путешественница.

Рынок в Самарканде Источник: предоставлено героем материала











Нижегородке запомнилась эта мечеть в Бухаре Источник: предоставлено героем материала











В Самарканде Насте запомнилась прекрасная архитектура Источник: предоставлено героем материала











Путешественница гуляет по Ташкенту с дыней Источник: предоставлено героем материала











По сей день в странах бывшего СССР можно встретить отголоски той эпохи Источник: предоставлено героем материала











После этого Настя отправилась в Киргизию, которая запомнилась ей больше всего благодаря невероятным пейзажам. Особенно девушка рекомендует к посещению озеро Иссык-Куль и горы рядом с ним, на которые путешественники поднимались. Стоит посещения и город Ош, а вот Бишкек Анастасии не сильно понравился.

В Киргизии Настю потрясли горные пейзажи, в том числе панорама на ущелье Ала-Арча Источник: предоставлено героем материала











Ледник Рацека, расположенный неподалеку от Бишкека Источник: предоставлено героем материала











«Что за дичь ты втираешь, что за коньяк мне предлагаешь?»

Наша героиня призналась, что у нее не было страхов быть ограбленной или изнасилованной. В поездку Анастасия отправилась на волне воодушевления, поэтому все страхи отошли на второй план.



— Меня ни разу не подвозила девушка, это всегда были мужчины. Их можно разделить на два типа: те, кто на легковушках, и дальнобойщики. Чаще всего останавливаются «легковушечники», но с дальнобойщиками проезжаешь большие расстояния. Например, меня подобрал парень у границы с Казахстаном и довез до Астаны. Мы с ним ехали дня три. Как правило, дальнобойщики — это взрослые дяди средних лет, у которых есть жёны и дети. Они всегда очень открытые, простодушные и «по-отечески» относились ко мне: «Боже, ты нам в дочери годишься, как же за тебя родители переживают! Запиши номер телефона, мы, если что, поможем», — вспоминает автостопщица.

По пути в Астрахань Настю подвез водитель, который перевозил вот таких баранов Источник: предоставлено героем материала











В целом, за всю поездку практически никто из водителей не пытался приставать к Насте. Но девушка вспомнила одного странного пенсионера, когда ей было нужно добраться от Волгограда до Астрахани.



— Я ищу нужный автобус, чтобы выехать из города и там «стопить» автомобили, как вдруг ко мне подходит мужчина — на вид лет 60–70. Предложил подвезти. Заявил, что он экскурсовод и к нему сейчас придут туристы, после чего он меня довезет. В итоге после не очень интересной экскурсии мы начинаем ехать какими-то дворами в сторону выезда из города, хотя там один большой проспект. И тут он говорит: «Ты так похожа на мою внучку, но такая красивая, может, тебе не надо в Астрахань? Лучше поехали ко мне на дачу, мясо купим, шашлыки сделаем, отдохнем. Если бы я был молодой, то я бы с тобой…». Плюс к этому, он сидел за рулем, пил из фляжки коньяк и мне предлагал. Я сижу в полном шоке и говорю: «Меня в Астрахани ждет муж. Либо ты меня молча везешь, либо высаживай прямо здесь. Никуда я с тобой не поеду, посмотри на себя, на меня. Что за дичь ты втираешь и что за коньяк мне предлагаешь?» В итоге я на него наорала, он высадил меня на остановке и выкинул мой рюкзак, — рассказала Настя.



После этой ситуации нижегородке помогли три парня из Дагестана, подбросив ее на заниженной «Приоре». Сначала они отвезли Анастасию к своей подруге на ночевку, а на следующий день один из них довез девушку до Астрахани.



«Утром просыпаешься, а на тебя смотрит верблюд»

Ночевать нередко приходилось в палатке, а вместе с этим и «принимать душ» в местных речках или с помощью шлангов, из которых поливают растения. Питалась нижегородка в основном в кафе, чтобы попробовать местную кухню, но иногда приходилось варить пищу на горелке.

Девушка призналась, что ночевка в пустыне — это очень жаркое и непростое занятие Источник: предоставлено героем материала











— Когда мы были в Казахстане, поставили палатки на границе с Узбекистаном прямо в пустыне, потому что больше негде было. Было очень жарко. С утра к нам пришли гости. Просыпаешься, а на тебя через антимоскитную сетку смотрит верблюд, — с усмешкой вспоминала Настя.



Самой тяжелой страной в турне оказался Узбекистан. До того момента, пока пути Анастасии и Антона не разошлись, они хотели бесплатно остановиться у местных, но задумка с треском провалилась. В результате туристам не осталось ничего, кроме как переночевать в каком-то открытом подвале в палатке, поскольку бюджет был жестко ограничен. По воспоминаниям нижегородки, это была одна из худших ночей за всю поездку.

Самая «лучшая» в жизни ночевка в подвале Источник: предоставлено героем материала











Во время нашей беседы Анастасия честно рассказала о финансовой стороне такого «трипа». Всё путешествие продлилось чуть больше месяца и на него ушло всего 15 тысяч рублей. Не было никаких трат на дорогу и ночевку. Часто неравнодушные местные жители бесплатно кормили нижегородку и еще давали немного денег на дальнейший путь.

Автостоп бывает не только на машинах, но и на лошадях Источник: предоставлено героем материала











Автостоп также бывает на ослах Источник: предоставлено героем материала











Всю необходимую информацию про то, к кому можно садиться в машину, где бесплатно поесть и переночевать, нижегородка почерпнула из специализированной книги и от единомышленников, чье комьюнити располагается в Москве. Анастасия пояснила, что речь про большую группу автостопщиков, в которой состоит несколько тысяч человек. Некоторые из них совершали самые безумные вещи: девушку восхитила история женщины, которая с маленьким ребенком доехала автостопом от Москвы до Таиланда.

