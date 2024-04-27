В сети «Вкусно — и точка» объяснили источник рекордной прибыли — на чём заработали закусочные

Скандинавский бургер в сети «Вкусно — и точка» Источник: Стас Соколов











В сети «Вкусно — и точка» объяснили многократный рост чистой прибыли, который был зафиксирован в компании в прошлом году.

На изменение показателей головной компании, управляющей сетью «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс»), накануне обратил внимание корреспондент НГС. Первый полный год работы сети принес владельцу больше 14 млрд долларов чистой прибыли. Это в шесть с лишним раз больше, чем заработала сеть «Макдоналдс» в 2021 году, когда российские закусочные почти полностью принадлежали американской корпорации.

Как сказано в официальном ответе внешней пресс-службы сети «Вкусно — и точка» на запрос редакции НГС, более чем двукратный рост выручки в 2023 году ООО «Система ПБО» (основное юрлицо сети) объясняется тем, что в 2022 году часть времени заведения «Макдоналдс» в основном были закрыты (этого не случилось только в Сибири).

— Предприятия сети были в простое с середины марта до июня и постепенно открывались вплоть до конца сентября, компания восстанавливала меню и цепочки поставок и много инвестировала в переоткрытие предприятий.



Высокую прибыль в компании скромно объяснили тем, что «в течение всего прошлого года работали все предприятия сети, открывались новые». Всего сеть увеличилась на 37 точек, то есть менее чем на 5%, сейчас в сети более 860 точек.

— Кроме того, «Вкусно — и точка» запустила ряд крайне успешных продуктов и инициатив, — говорится в ответе.



Более близкое знакомство с отчетностью показывает, что больший вклад (по сравнению с ростом сети) в увеличение прибыли головной компании принесла консолидация бизнеса: к ООО «Система ПБО» были присоединены ряд дочерних предприятий.

Еще одной причиной роста доходов может быть то, что российской компании не нужно теперь платить за пользование брендом. Несмотря на то, что львиная доля российских заведений «Макдоналдса» принадлежали самой корпорации, она вполне могла взимать со своего филиала отчисления за право использования торгового знака. Для обычных франчайзи такие расходы считаются одним из видов операционных издержек (статья 264 НК РФ).