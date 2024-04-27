НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

южн.

 760мм 27%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

СРОЧНО

Два подростка жгли провода и обгорели

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Бизнес В сети «Вкусно — и точка» объяснили источник рекордной прибыли — на чём заработали закусочные

В сети «Вкусно — и точка» объяснили источник рекордной прибыли — на чём заработали закусочные

Компания получила в прошлом году больше 14 млрд рублей чистой прибыли

2 181
22 комментария
Скандинавский бургер в сети «Вкусно — и точка»

В сети «Вкусно — и точка» объяснили многократный рост чистой прибыли, который был зафиксирован в компании в прошлом году.

На изменение показателей головной компании, управляющей сетью «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс»), накануне обратил внимание корреспондент НГС. Первый полный год работы сети принес владельцу больше 14 млрд долларов чистой прибыли. Это в шесть с лишним раз больше, чем заработала сеть «Макдоналдс» в 2021 году, когда российские закусочные почти полностью принадлежали американской корпорации.

Как сказано в официальном ответе внешней пресс-службы сети «Вкусно — и точка» на запрос редакции НГС, более чем двукратный рост выручки в 2023 году ООО «Система ПБО» (основное юрлицо сети) объясняется тем, что в 2022 году часть времени заведения «Макдоналдс» в основном были закрыты (этого не случилось только в Сибири).

— Предприятия сети были в простое с середины марта до июня и постепенно открывались вплоть до конца сентября, компания восстанавливала меню и цепочки поставок и много инвестировала в переоткрытие предприятий.

Высокую прибыль в компании скромно объяснили тем, что «в течение всего прошлого года работали все предприятия сети, открывались новые». Всего сеть увеличилась на 37 точек, то есть менее чем на 5%, сейчас в сети более 860 точек.

— Кроме того, «Вкусно — и точка» запустила ряд крайне успешных продуктов и инициатив, — говорится в ответе.

Более близкое знакомство с отчетностью показывает, что больший вклад (по сравнению с ростом сети) в увеличение прибыли головной компании принесла консолидация бизнеса: к ООО «Система ПБО» были присоединены ряд дочерних предприятий.

Еще одной причиной роста доходов может быть то, что российской компании не нужно теперь платить за пользование брендом. Несмотря на то, что львиная доля российских заведений «Макдоналдса» принадлежали самой корпорации, она вполне могла взимать со своего филиала отчисления за право использования торгового знака. Для обычных франчайзи такие расходы считаются одним из видов операционных издержек (статья 264 НК РФ).

Бургеры — одна из самых часто встречающихся позиций в сетях быстрого питания. Однако сегодня на новосибирском рынке появляются и другие сетевые заведения, предлагающие блюда других национальных кухонь. Так, в апреле в Новосибирске начала работать первая точка сети «Дед Хо» из Санкт Петербурга. Там кормят вьетнамскими блюдами и шавермой.

ПО ТЕМЕ
Вкусно - и точка Российский фастфуд Финансовые результаты
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Лилит,  46

OTCTYIIHUK,  40

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление