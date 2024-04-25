Владелица онлайн-секс-шопа привела в Новосибирск крупную сеть фастфуда из Санкт-Петербурга

Фо бо (339 рублей) и фрешролл (199 рублей) в точке «Дед Хо» в ТРЦ «Сибирский молл» Источник: Стас Соколов











Заведение сети «Дед Хо» заработало на фуд-корте ТРЦ «Сибирский молл». Точка открыта по франчайзингу индивидуальным предпринимателем с опытом торговли сексуальными игрушками и аксессуарами.



«Дед Хо» — сетевой проект из Санкт-Петербурга, где сегодня расположены 35 из 54 работающих заведений под этим названием. Прочие заведение разбросаны по всей территории России — от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. В большей части городов присутствия работает пока по одному заведению. Максимальное количество точек за пределами Санкт-Петербурга в Иркутске и Тюмени (по три).



Заведение предлагает стандартный набор блюд вьетнамской кухни (вариации супов фо от 339 рублей), жареную лапшу или рис с добавками (от 299 рублей), нэмы (от 329 рублей) и т. д. Необычной для заведений такого рода позицией можно считать разве что «шаверму в лаваше» (от 199 рублей). Возможно, это дань гастрономическим традициям Санкт-Петербурга, где это блюдо традиционно популярно. Как это принято в фастфуде, в меню имеются наборы (комбо), которые позволяют купить несколько блюд немного дешевле. Часть таких комбо состоит из супа фо и шавермы.



Точка в Новосибирске открыта индивидуальным предпринимателем Галиной Соловьевой. В базе «Контур.Фокус» у ИП с такими именем, фамилией, отчеством и номером ИНН указаны несколько видов деятельности. Помимо общепита, там имеется торговля непродовольственными товарами, а в карточке дана ссылка на онлайн секс-шоп, где в разделы контакты указаны данные ИП Соловьевой. Об открытии также сообщается на сайте сети «Дед Хо».

Заведение сети заработало на фуд-корте Источник: Стас Соколов











Сегмент вьетнамской кухни — самый быстрорастущий в Новосибирске. По данным 2ГИС, еще минувшей осенью здесь было чуть больше 30 точек, указавших в вьетнамскую кухню в качестве одного из своих профилей, теперь их уже 48. Причем львиная часть этих заведений специализируется на вьетнамской еде, а не просто имеет в меню несколько позиций в меню. «Вьетнамки» в этом месяце обогнали даже точки с грузинской кухней (их сейчас 45). В Новосибирске есть собственная сеть Pho из семи точек. Именно ее владельцы еще больше десяти лет назад открыли первое в городе заведение вьетнамской кухни (на Ленинском рынке).

Еще одну попытку запустить сетевой проект Kung Pho в этом жанре предприняли в 2017 году местные предприниматели — владельцы модных баров. Сеть успела даже продать франшизу в Москву, однако сегодня от нее осталось единственное заведение в Академгородке, на Морском проспекте.