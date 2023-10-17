Шаги Хо Ши Мина: как вьетнамская кухня меньше чем за пять лет смогла завоевать Новосибирск

Для России такая плотность «вьетнамок» — выдающаяся. В Санкт-Петербурге, где живет с учетом агломерации больше 7 миллионов человек, 2ГИС знает только о 60 точках, из них 24 входят в одну сеть «Дед Хо». То есть являются скорее просто успешным проектом местных рестораторов, чем триумфом какой-то национальной кухни.

В остальных городах, как правило, плотность еще меньше. В наиболее близком по большинству параметров к Новосибирску Екатеринбурге чисто вьетнамских точек не больше 25. Выделяется на этом фоне разве что Москва с ее более чем 400 заведениями и довольно давней историей вьетнамской кулинарии. Но и там еще лет десять назад вьетнамские рестораны проходили по категории национальной экзотики, которой всегда хватает в мегаполисе подобного масштаба.

