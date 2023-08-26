Большой обжор: максимально полный гид по «Гастрокорту» — показываем, как найти самые интересные из 120 точек

Остальные 60 точек выстроились по периметру павильона № 1 , где до сих пор ведется торговля продуктами. Правда, даже днем торговые места тут сильно потеснили столики для клиентов корнеров и сцена для выступлений. Львиная доля привычного базара сегодня сместилась в так называемый «Восточный павильон», куда можно попасть из внутреннего двора рынка или с улицы Каменской.



Корнеры на рынке расположены без всякой привязки к характеру их кухни. Поэтому рядом с индийским блюдами могут готовить американский мак-н-чиз, а соседом сирийской кухни — выступать точка с блюдами под пиво. Это может сбить с толку. Чтобы помочь вам разобраться, и подготовлен этот гид.

