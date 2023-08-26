Большой обжор: максимально полный гид по «Гастрокорту» — показываем, как найти самые интересные из 120 точек

В «Гастрокорте» на Центральном рынке завершилась очередная волна расширения. Теперь здесь работает уже больше 120 точек, что делает выбор непростой задачей даже для тех, кто знает это место давно. Обозреватель НГС Стас Соколов провел на Центральном рынке немало времени и потратил приличное количество денег, чтобы составить полный, насколько это возможно, гид по самой крупной в России гастроплощадке.
Где и что
«Гастрокорт» — это не какое-то отдельное здание или помещение, он живет и развивается внутри Центрального рынка, занимая одно за другим его пространства. Сегодня половина точек (или, как их называют в подобных гастропространствах, корнеров) расположена в состоящем из двух частей вытянутом помещении, соединяющем два основных павильона рынка. На первом этаже здесь работает 50 корнеров, на втором — 12.
Остальные 60 точек выстроились по периметру павильона
Корнеры на рынке расположены без всякой привязки к характеру их кухни. Поэтому рядом с индийским блюдами могут готовить американский мак-н-чиз, а соседом сирийской кухни — выступать точка с блюдами под пиво. Это может сбить с толку. Чтобы помочь вам разобраться, и подготовлен этот гид.
Паназиатская кухня
Больше всего на «Гастрокорте» точек с блюдами из Восточной Азии (Китая, Кореи, Японии, Таиланда, Вьетнама и
Из аутентичных внимания заслуживают прежде всего вьетнамские заведения Pho78 и Phan Tiet. Первое публика ценит за настоящий вьетнамский вкус, быструю подачу и разумное соотношение цены и качества. Phan Tiet берет качеством и разнообразием — здесь самое широкое среди «вьетнамок» меню.
Интересную интерпретацию корейской уличной еды предлагает точка «Пибим»: основное блюдо здесь — некое ассорти лапши, мяса или моропродуктов, омлета, зелени и
Еще одна корейская точка, Chingu, позволяет почувствовать себя немного поваром: здесь есть несколько столов с вмонтированными в них жаровнями. Вам приносят мясо, овощи и морепродукты, и вы их жарите сами по своему вкусу. Это, правда, не корнер, а отдельное кафе без окон.
Неплохой рамен можно заказать в Mishu и точке «Ребра и рамен by Gusi». Лапша не идеальна в обоих случаях, но обе точки компенсируют это наваристым бульоном и большим количеством добавок, делающих блюдо интересней.
Любители утки могут найти что-то интересное в «Пекинской утке». Ждать настоящей «бэйцзин каоя» здесь не стоит, но создатели стараются, и сделано всё вкусно. Кроме, собственно, утки (можно выбрать разные части) тут делают суп, подают с утиным мясом лапшу, суп и даже салаты. Так что, в принципе, одной точки хватит, чтобы заполнить целый стол.
Ближний Восток
Еще один крупный пласт гастрономической культуры представлен на «Гастрокорте» преимущественно Турцией. Что характерно, работают (или являются владельцами точек) здесь, как правило, выходцы из этой страны.
Настоящий турецкий кебаб (денер, шаурма — названия могут быть разными) можно заказать в точке «Денер Стамбул». Узнать ее просто — по большой бобине с мясом, стоящей в вертикальном гриле. Это вообще едва ли не единственное место в городе, где кебаб делают правильно, так, как это блюдо и придумали в Турции. Кебаб, к слову, не обязательно должен быть завернутым в лаваш или засунутым в булку. Здесь можно взять его в разобранном виде, где все ингредиенты разложены на тарелке.
За турецким котлетками кёфте можно идти в «Алибабу». Здесь делают удобные и сытные ассорти, где есть и мясо, и рис, и овощи — как маринованные, так и свежие — в виде салата. Какого-то специального названия для такого набора нет, но если вы хотите плотно и более или менее разнообразно поесть, то это хороший вариант.
Еще один, безусловно, стоящий внимания корнер называется «Бистро» — его открыл повар сирийского происхождения, до этого работавший в «Икее». Здесь можно брать кебабы, но главное блюдо Сирии — фаттех: выложенные слоями рис, йогуртовый соус, ломаный сушеный лаваш, овощи и мясо.
Кавказ и Средняя Азия
Эти две гастрономические семьи в последнее время у нас ходят вместе, так что и здесь оказались в одном разделе. Здесь самой главной жемчужиной можно считать точку с не всем понятным названием Elen`s Mikado. Но не стоит пугаться незнакомых слов и иностранных букв: работает в корнере сама хозяйка (Елена), которая делает чудесный ламаджо (лепешка с тонким слоем чего-то сверху) и хачапури. Ламаджо еще и самое дешевое на рынке блюдо — 90 рублей, но за ним сюда можно ехать специально.
Еще одно заслуживающее внимания место, «Жижиг и Галнаш», предлагает вайнахскую кухню, то есть блюда Чечни и Ингушетии. Тем, кто знаком с дагестанскими блюдами (их можно встретить на большинстве гастромаркетов Москвы, например) здешняя еда покажется более знакомой, хотя еще более суровой. Но как опыт — интересно, к тому же у этой кухни есть свои почитатели, которым нравится именно предельная простота: хлебные клецки, вареное мясо и бульон.
Уйгурской кухней в Новосибирске кого-то удивить трудно, но «Уйгурка» старается. Тут есть нечасто встречающиеся виды лагмана, например сливочный и жареный. У владельцев есть еще одна точка в первом павильоне, где собрана не лагманная классика: плов, шурпа, казан кебаб и
Познакомиться с казахской кухней можно в точке «Дастархан» — это вообще единственное заведение города с такими блюдами. Здесь нужно брать, конечно, башмармак: его делают и просто хорошо с точки зрения продуктов, и проявляют внимание к деталям, какое в самом Казахстане встретишь не везде. Обязательно стоит попробовать баурсаки — небольшие несладкие пончики, которые могут заменять хлеб.
Рыба и морепродукты
Главная звезда среди точек с европейской кухней, которая связана с морем, — расположенные в центре основного зала «Крабы». Кроме крабов, чьи клешни стабильно украшают стойку корнера, здесь стоит брать устриц, гребешков и вообще любую морскую живность, какую встретите. Здесь же нальют игристого или «тихого» вина.
В «Мидийной» вас ждут, понятное дело, мидии, приготовленные в порционных кастрюльках с большим количеством соуса. Их подают с картофельными чипсами, вино или пиво нужно брать отдельно.
«Дикий лосось» выделяется на общем фоне даже чисто внешне: такую точку легко представить на каком-нибудь европейском рынке. Самое занятное здесь — рыбное «эскимо»: котлета в кляре на палочке. Блюдо придумано для того, чтобы есть его на ходу, но можно пообедать и заодно сфотографировать его, сидя за барной стойкой.
Чтобы не забыть свое родное, стоит упомянуть и точку с провокационным названием «Гребаный карась». Здесь можно взять неплохо приготовленную местную речную рыбу: карася, судака и другую.
Американская кухня
На всякий случай напомним, что Америка — это не только США, но оба континента в целом. За Соединенные Штаты тут играют сразу три бургерные, из которых внимания стоит расположенная в углу на втором этаже Burger Records. Идти сюда дольше, но в награду у вас будет почти отдельный закуток с видом на улицу Гоголя.
Также три места предлагают другой американский хит — ребра из смокера (разновидность закрытого гриля), причем одно из них так и называется: «Реберная». Она открылась тут первой и успела приобрести немало поклонников, правда, и порции сократились тоже. Самые доступные, но тоже вкусные ребра на «Гастрокорте» делают в точке «Ребра и рамен by GUSI»
Если вы любите латиноамериканскую кухню, то нельзя пропустить «Чили и посоле» с их ароматными пряными супами и чили кон карне. Здесь же делают и неплохие тако, хотя скорость не всегда соответствует понятию «быстрая еда». Но «Гастрокорт» — это не то место, куда стоит приходить, если вы торопитесь.
Модная смесь риса, рыбы и овощей под названием поке пришла с Гаваев, так что тоже может с полным правом считаться американским блюдом. Интересную интерпретацию поке — в съедобных мисках — можно найти в корнере Aloha. Но лидер потребительских симпатий тут, конечно, «Пупа Лупа» с их яркими сочетаниями вкусов и в целом довольно гламурной подачей.
Европа
Всё, что не вошло в предыдущие разделы, придется собрать здесь. Если вы пришли выпить по бокалу–другому вина (а на «Гастрокорте» есть уже не меньше пяти точек, где вино или основное направление, или его просто могут налить как одно из «блюд»), то лучшего сопровождения, чем моцарелла или жареный халуми с томатами из La Burrata найти будет сложно.
Тем, кого замучила ностальгия по столовой в магазине «Икея», стоит навестить Hej!, где бывшие сотрудники той самой столовой собрали икеевские хиты и добавили к ним немного скандинавской современной кухни в целом. Фрикадельки, вафли, чаи с ягодами и прочие штуки — здесь.
Хорошо приготовленное мясо на гриле по весьма разумной цене стоит искать в корнере Magic Smoke. В качестве полезного и приятного бонуса здесь будет возможность обсудить тонкости и детали рецептов с владельцем точки, который и будет готовить вам заказанные блюда. Минусом можно считать только то, что если хозяину будет необходимо куда-то отлучится или он, не дай бог, заболеет, то никого в точке не будет.
Пицц в «Гастрокорте» три корнера разных размеров, но ни одна не заслуживает, что называется, специальной поездки. Но если вы всё же захотели именно пиццу, то лучшим вариантом выглядит маленькая Den`s Pizza в большом зале со стороны внутреннего дворика.
Трудно сказать, куда можно определить точку «Лама Джо», потому что там есть и ламаджо, и кебабы, и окрошка. Но всё это тут существует в авторской интерпретации, а самое яркое блюдо — густое, как пюре, гаспачо с кусочками льда — уж точно европейское.
Веранды и туалеты
«Гастрокорт» сейчас уже не ограничивается посадочными местами внутри здания. Еще в прошлом году начала работать, а в этом существенно расширилась летняя площадка на крыше, откуда открывается вид на улицу Гоголя внизу. Попасть туда можно со второго этажа или поднявшись по внешней лестнице, расположенной со стороны парковки на Гоголя.
Еще один летник занял проход между первым павильоном и постройками со стороны Мичурина, которые уже не имеют отношения к Центральному рынку. Здесь почти все столики находятся под крышей, так что дождь или сильное солнце вам не помешают. Но стоит иметь в виду, что единственный выход отсюда — те же самые двери, через которые вы на эту веранду попали.
Важным бонусом нижней веранды можно считать наличие тут одного из двух больших туалетов. Он расположен слева от выхода, и вряд ли страждущие как-то травмируют сидящих на веранде. Второй (точнее первый, если считать по времени появления) туалет находится неожиданно на самом верху — на третьем этаже, куда можно попасть только из зала на втором. Даже удивительно, что под столь утилитарный элемент инфраструктуры отдали место, которое бы могло занять какое-нибудь гламурное кафе. Хотя, с другой стороны, в кафе публика могла и не дойти, а сюда дорогу как-то находят.
Центральный рынок теперь можно считать не только местом торговли и общественного питания, но и состоявшейся концертной площадкой. 19 августа, когда здесь проходило выступление исполнителя каверов Radio Tapok, зрители выстроились на входе в зал в очередь длинной почти 200 метров.