Новосибирцы выстроились в очередь перед Центральным рынком — для чего они собрались

Огромная очередь собралась вечером 19 августа у Центрального рынка в Новосибирске. Здесь проходит двухдневный фестиваль «местного» крафтового пива. Как сообщил корреспондент НГС Стас Сколов, сейчас перед входом в заведение стоят несколько десятков человек.
— Очередь движется не быстро. И внутри, в зале, уже довольно много народу и становится тесно, — пояснил корреспондент.
В фестивале участвуют 30 пивоварен, которые привезли в общей сложности 150 наименований пива, сидра и медовухи. Также внутри Центрального рынка сегодня пройдет концерт.
О том, как прошел старт фестиваля, читайте в материале.