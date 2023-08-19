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Новосибирцы выстроились в очередь перед Центральным рынком — для чего они собрались

По словам корреспондента НГС, у входа стоят несколько десятков человек

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Люди собрались на двухдневный фестиваль

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Огромная очередь собралась вечером 19 августа у Центрального рынка в Новосибирске. Здесь проходит двухдневный фестиваль «местного» крафтового пива. Как сообщил корреспондент НГС Стас Сколов, сейчас перед входом в заведение стоят несколько десятков человек.

— Очередь движется не быстро. И внутри, в зале, уже довольно много народу и становится тесно, — пояснил корреспондент.

Перед входом собрались любители крафтового пива

Перед входом собрались любители крафтового пива

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В фестивале участвуют 30 пивоварен, которые привезли в общей сложности 150 наименований пива, сидра и медовухи. Также внутри Центрального рынка сегодня пройдет концерт.

О том, как прошел старт фестиваля, читайте в материале.

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