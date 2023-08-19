Больше 2000 новосибирцев купили билеты на крышу Центрального рынка - что там сегодня происходит

Часть посетителей ждала неожиданность. Те из них, кто попытался попасть на фестиваль привычным путём - пройдя через второй этаж «Гастрокорта», вынуждены были вернуться и сделать небольшой крюк. Вход на «СибКрафтФест» организован через только что построенную внешнюю лестницу, которая ведёт снизу сразу на крышу.



Нынешний фестиваль проходит по новым правилам. Прежде, купив довольно дорогой (в районе 1500 рублей) билет посетитель получал возможность пробовать напитки участников практически без ограничений. Сейчас билет стоит ощутимо дешевле (600 рублей), но купившие его получают только бокал и право получить минимальную дегустационную порцию (2-3 столовых ложки), для более глубокого знакомства с представленными образцами за них придётся заплатить.