Больше 2000 новосибирцев купили билеты на крышу Центрального рынка - что там сегодня происходит

На крыше Центрального рынка начался двухдневный фестиваль «местного» крафтового пива. Это первое столь многолюдное мероприятие на верхней веранде «Гастрокорта».
«СибКрафтФест» - это ставший уже регулярным фестиваль, который проводят пивоварня GUSI. Обычно, любители и производители крафта собираются в здании Технопарка в Академгороде и на парковке перед ним. Но на этот раз организаторы решили позвать поклонников необычных напитков на площадку в центре города. Ей стала верхняя летняя веранда «Гастрокорта» расположенная на крыше Центрального рынка.
Часть посетителей ждала неожиданность. Те из них, кто попытался попасть на фестиваль привычным путём - пройдя через второй этаж «Гастрокорта», вынуждены были вернуться и сделать небольшой крюк. Вход на «СибКрафтФест» организован через только что построенную внешнюю лестницу, которая ведёт снизу сразу на крышу.
Нынешний фестиваль проходит по новым правилам. Прежде, купив довольно дорогой (в районе 1500 рублей) билет посетитель получал возможность пробовать напитки участников практически без ограничений. Сейчас билет стоит ощутимо дешевле (600 рублей), но купившие его получают только бокал и право получить минимальную дегустационную порцию (2-3 столовых ложки), для более глубокого знакомства с представленными образцами за них придётся заплатить.
Ещё одним отличием этого фестиваля стало полное отсутствие на его площадке точек с едой. Как объяснил основной организатор и идеолог фестиваля Сергей Цуркан, не имело смысла привлекать дополнительных участников с едой туда, где и так работает больше 120 точек с самой разной кухней.
По словам Цуркана, к моменту начала фестиваля было продано больше 1200 билетов на 19 августа и чуть меньше - на 20 августа. Всего - более 2000.
- Билеты нам нужны были для того, чтобы контролировать количество посетителей, поскольку размеры площадки ограничены, пояснил он.
В фестивале участвуют 30 пивоварен, которые привезли в общей сложности 150 наименований пива, сидра и «мидов» (более распространённое среди любителей крафта название медовухи - напитка брожения на основе мёда).
Внутри самого Центрального рынка сегодня планируется очередной концерт. Все прилавки с продуктами из основного зала убраны, немногочисленные потенциальные покупатели (не знакомые ещё с нововведениями на рынке) с недоумением рассматривали пустой зал, где велись подготовительные работы к шоу.
Пока Центральный рынок превращается то в огромный фуд-корт и концертную площадку, в Новосибирске появляются новые площадки предназначенные для торговли продуктами. 18 августа на улице Немировича-Данченко заработал «Кировский рынок».