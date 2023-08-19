В Левобережье впервые за 50 лет построили районный рынок — что там уже есть и стоит ли туда ехать

В Левобережье заработал «Кировский рынок» — первый торговый комплекс такого типа, название которого привязано к району города, открытый за последние 50 с лишним лет. Обозреватель и фотокорреспондент НГС осмотрели новинку в первый день работы, чтобы читатели и потенциальные покупатели могли решить, стоит ли ехать туда прямо сейчас. А заодно окинули взглядом новый микрорайон, выросший на высоком берегу над новым ЛДС.
Здание рынка сложной формы буквально втиснуто между автоцентром «Горский», жилым домом и гостиницей Gorsky Hotel. У него три входа, попасть внутрь рынка можно прямо с улицы Немировича-Данченко, куда выходит одна из частей сооружения, а так же с парковки во внутреннем дворике между «Кировским» и авторынком (здесь сразу два входа).
Кроме наземной парковки у комплекса есть большой паркинг на нижнем уровне, куда можно попасть, объехав здание справа. С парковочными местами, в общем, на «Кировском» проблем, скорее всего, не будет. Но вот что может заставить десятки горожан приехать на этот рынок на машинах, пока непонятно.
Первый зал, расположенный ближе к улице, встречает пустотой. Даже если учесть ещё не работающих, но уже поставивших витрины и повесивших вывески торговцев, здесь можно насчитать не больше шести точек: кондитерская, пиво на разлив, кальяны и всё, что с ними связано, пекарня и т.д. Из них о рынке заставляет вспомнить только «Мясной расколбас». Мяса там пока нет, но в центре на самом видном месте выставлена деревянная колода — подобные используют для рубки больших кусков.
Из первого зала дальше ведёт узкий проход, по сторонам которого должны со временем открыться отделы с заприлавочной торговлей. Специализация этих отделов понятна пока не везде, но выглядят они примерно одинаково: несколько холодных витрин или морозильников, выстроенных в ряд. Отдельное внутреннее помещение здесь приготовили для цветочного салона.
Дальше здание расширяется примерно вдвое — это второй зал рынка, куда можно попасть напрямую с наземной парковки. Внимание здесь сразу привлекает висящий на столбе красный «Запорожец» модели 965. Больше смотреть тут пока особенно не на что. Работает только магазин белорусских товаров, лавка с колбасой, сыром и мороженым и точка с вафлями, которые жарят на месте, дополняя разными сладкими начинками.
Из второго зала на узком (может стоять или идти только один человек) эскалаторе можно подняться на второй этаж Везти эскалатор готов почему-то только вниз — вверх пришлось идти пешком. Наверху покупателя ждет большой магазин одежды и обуви под названием «4 сезона». В 2ГИС сейчас две точки с таким названием (написанным с цифрой) — обе работают в ТЦ «МЕГА» и представляют собой просто небольшие островки в проходах. В целом же гипермаркет выглядит одной из многочисленных торговых точек такого типа, самый яркий представитель которого — «Планета одежды и обуви».
Из гипермаркета можно спуститься по лестнице или на лифте на первый этаж к третьему входу, где расположен ещё один крупный арендатор «Кировского» — супермаркет сети «Магнит». Супермаркет вполне стандартный, с новым оборудованием, но без дополнительных опций вроде зоны кафе (как в микрорайоне Южно-Чемской) или какими-то деликатесными продуктами, расширенной зоной свежей рыбы, фруктов и т.д.
Продуктовых магазинов поблизости действительно немного: в соседнем здании работает «Пятерочка», а внутри квартала только маленькие «Фермер-Центр» и «Фасоль». Учитывая количество жителей окружающих «Кировский» трёх жилых комплексов, лишним ещё один супермаркет, даже самый обычный, здесь не будет.
Людей здесь живёт уже довольно много. Сразу за рынком отгородился от посторонних забором «Дом на Немировича»: за забором ухоженный двор с качелями, лавочками и декоративной ротондой. Чуть выше по улице (но тоже во дворе) стоит 24-этажная «Комета». Остальное пространство занято домами ЖК «Панорама», дома которого появились здесь первыми.
«Панорама» — единственный жилой комплекс, попасть на территорию которого пешком можно безо всяких ухищрений. Видно, что какие-то детали успели немного пообноситься, но в целом он производит впечатление комфортного, приспособленного для жизни места. Даже на первых этажах тут организовали своего рода закрытые микротерритории одной квартиры.
Тем не менее, желание жильцов отгородиться от непрошенных гостей давно привело к тому, что отсюда съехали открывшиеся было небольшие барчики и кафе. Места на первом этаже в здании стоящем на берегу, вроде, способствовали такому бизнесу — из окон открывался вид на город. Но теперь здесь работают предприятия, рассчитанные только на местных жителей.
«Кировский» пока выглядит не как рынок в привычном смысле слова, а скорее как небольшой торговый центр, построенный для жителей конкретного микрорайона. Хороший отдел с мясом, полуфабрикаты и колбасы вполне могут пользоваться успехом у жителей «Панорамы» и прочих соседних ЖК, но что здесь делать человеку, который живёт чуть дальше и у которого есть поблизости какие-то ещё торговые точки, пока неясно. Впрочем, рынок только начал работать, у владельцев есть шансы привлечь сюда каких-то более интересных арендаторов и для покупателей со стороны.
Управляет рынком ООО «Строитель», зарегистрированное в 2004 году по адресу Немировича-Данченко, 142 (там расположен ТЦ «Горский»), Владельцы — группа физических лиц, которые занимаются в основном девелопментом и управлением построенными объектами, а также сопутствующей деятельностью. В прошлом году выручка «Строителя» составила 48,1 миллиона рублей (рост 43%), чистая прибыль — 19,8 миллиона рублей.
«Кировский» стал четвертым «районным» рынком города, ранее такого объекта в городе не существовало. Сейчас в Новосибирске работают Центральный, Ленинский и Октябрьский рынки.
Однако, если считать Кировский просто одним из торговых центров, открытых в новостройках, то у него можно найти аналоги. Так в жилмассиве «Европейский берег» в этом году заработал торговый центр «Евроберег» с гастрономом «Европейский», который организован по принципу рынка с тематическими отделами.