В Левобережье впервые за 50 лет построили районный рынок — что там уже есть и стоит ли туда ехать

Первый зал, расположенный ближе к улице, встречает пустотой. Даже если учесть ещё не работающих, но уже поставивших витрины и повесивших вывески торговцев, здесь можно насчитать не больше шести точек: кондитерская, пиво на разлив, кальяны и всё, что с ними связано, пекарня и т.д. Из них о рынке заставляет вспомнить только «Мясной расколбас». Мяса там пока нет, но в центре на самом видном месте выставлена деревянная колода — подобные используют для рубки больших кусков.