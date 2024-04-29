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Происшествия обзор Погибли двое, четверо — в больнице: что известно о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

Погибли двое, четверо — в больнице: что известно о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

Это второе нападение на правоохранителей в Республике за неделю

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На полицейских напали во время дежурства

Ночью 28 апреля в поселке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики пятеро жителей подъехали к наряду ДПС МО МВД России «Карачаевский», кинули взрывчатку и открыли стрельбу по сотрудникам. Полицейские начали стрелять в ответ — все пятеро нападавших были убиты.

Нападение пятеро жителей совершили ночью

Во время нападения погибли двое полицейских. Это сотрудники из Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и сотрудник дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов. Антон Валиков проработал в органах почти 20 лет, Андрей Артамонов — 16 лет. Оба они родились в Курганской области.

Зауральцы погибли после нападения неизвестных

Еще троих полицейских и одного сотрудника ОМОН Управления Росгвардии доставили в больницу. Глава Республики Рашид Темрезов сообщил, что всем семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана необходимая помощь и поддержка. В УМВД Курганской области также обещали помочь семьям полицейских.

На месте преступления работают следователи — они изъяли оружие и боеприпасы

Следственный отдел по Карачаевску СУ СКР России возбудил уголовное дело по статьям 317, п. «а» ч. 3и 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов). На месте сотрудники изъяли оружие и боеприпасы, контролирует ход расследования и прокуратура региона.

Следователи изымают вещдоки с места происшествия
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Следователи изымают вещдоки с места происшествия

Отметим, что 22 апреля в Республике неизвестные тоже нападали на сотрудников с оружием. По данным УМВД региона, в Карачаевске — в районе «Нижнего рынка» — жители обстреляли наряд группы быстрого реагирования отдельной роты ППС, когда они были на дежурстве. От пуль скончались замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин, еще одного полицейского с огнестрельными ранениями увезли в больницу.

Еще одно нападение произошло в ночь с 21 на 22 апреля

Тогда было возбуждено дело по аналогичным статьям: ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Доклад по расследованию тогда запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Чтобы задержать предполагаемых нападавших, тогда ввели план «Сирена».

22 апреля погибли еще двое сотрудников, которые были на дежурстве: Мурат Калаханов и Роман Гущин

Глава Республики Рашид Темрезов выражал уверенность, что «правоохранительные органы сработают оперативно и профессионально и сделают всё возможное, чтобы бандиты были найдены и понесли самое суровое наказание за совершенное преступление». Следственный комитет объявил в розыск пятерых жителей, которых посчитали причастными к нападению: Руслана Эльканова, Ахмата Расуловича, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Самому младшему из них 26 лет.

28 апреля в пресс-службе СК региона отметили, что связали два этих нападения на полицейских.

Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года, — отметили в СКР.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, по которому семьи погибших 28 апреля сотрудников полиции получат материальную помощь в 1 миллион рублей. Об этом 45.RU сообщили в правительстве республики.

Будет оказана единовременная материальная помощь семьям двух погибших сегодня при выполнении служебного долга прикомандированных в КЧР сотрудников полиции УМВД России по Курганской области в размере миллион рублей. Сотрудникам правоохранительных органов КЧР, получившим сегодня ранения при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 000 рублей, — отметили в пресс-службе, отвечая на запрос издания.

ПО ТЕМЕ
Нападение Нападение на полицейских Карачаево-Черкесия Зауралье СКР Полиция Прокуратура Бастрыкин
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