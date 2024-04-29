Погибли двое, четверо — в больнице: что известно о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

На полицейских напали во время дежурства Источник: СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике











Ночью 28 апреля в поселке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики пятеро жителей подъехали к наряду ДПС МО МВД России «Карачаевский», кинули взрывчатку и открыли стрельбу по сотрудникам. Полицейские начали стрелять в ответ — все пятеро нападавших были убиты.

Нападение пятеро жителей совершили ночью Источник: пресс-служба УМВД России по Карачаево-Черкесской Республике / T.me

Во время нападения погибли двое полицейских. Это сотрудники из Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и сотрудник дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов. Антон Валиков проработал в органах почти 20 лет, Андрей Артамонов — 16 лет. Оба они родились в Курганской области.

Зауральцы погибли после нападения неизвестных Источник: пресс-служба УМВД России по Курганской области











Еще троих полицейских и одного сотрудника ОМОН Управления Росгвардии доставили в больницу. Глава Республики Рашид Темрезов сообщил, что всем семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана необходимая помощь и поддержка. В УМВД Курганской области также обещали помочь семьям полицейских.

На месте преступления работают следователи — они изъяли оружие и боеприпасы Источник: СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике

Следственный отдел по Карачаевску СУ СКР России возбудил уголовное дело по статьям 317, п. «а» ч. 3и 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов). На месте сотрудники изъяли оружие и боеприпасы, контролирует ход расследования и прокуратура региона.

Следователи изымают вещдоки с места происшествия 1 из 3 Следователи изымают вещдоки с места происшествия Источник: СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике

Отметим, что 22 апреля в Республике неизвестные тоже нападали на сотрудников с оружием. По данным УМВД региона, в Карачаевске — в районе «Нижнего рынка» — жители обстреляли наряд группы быстрого реагирования отдельной роты ППС, когда они были на дежурстве. От пуль скончались замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин, еще одного полицейского с огнестрельными ранениями увезли в больницу.

Еще одно нападение произошло в ночь с 21 на 22 апреля Источник: МВД по КЧР / T.me

Тогда было возбуждено дело по аналогичным статьям: ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Доклад по расследованию тогда запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Чтобы задержать предполагаемых нападавших, тогда ввели план «Сирена».

22 апреля погибли еще двое сотрудников, которые были на дежурстве: Мурат Калаханов и Роман Гущин Источник: МВД Медиа / T.me











Глава Республики Рашид Темрезов выражал уверенность, что «правоохранительные органы сработают оперативно и профессионально и сделают всё возможное, чтобы бандиты были найдены и понесли самое суровое наказание за совершенное преступление». Следственный комитет объявил в розыск пятерых жителей, которых посчитали причастными к нападению: Руслана Эльканова, Ахмата Расуловича, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Самому младшему из них 26 лет.

28 апреля в пресс-службе СК региона отметили, что связали два этих нападения на полицейских.



— Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года , — отметили в СКР.



Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, по которому семьи погибших 28 апреля сотрудников полиции получат материальную помощь в 1 миллион рублей. Об этом 45.RU сообщили в правительстве республики.

