Погибли двое, четверо — в больнице: что известно о нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

Ночью 28 апреля в поселке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики пятеро жителей подъехали к наряду ДПС МО МВД России «Карачаевский», кинули взрывчатку и открыли стрельбу по сотрудникам. Полицейские начали стрелять в ответ — все пятеро нападавших были убиты.
Во время нападения погибли двое полицейских. Это сотрудники из Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и сотрудник дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов. Антон Валиков проработал в органах почти 20 лет, Андрей Артамонов — 16 лет. Оба они родились в Курганской области.
Еще троих полицейских и одного сотрудника ОМОН Управления Росгвардии доставили в больницу. Глава Республики Рашид Темрезов сообщил, что всем семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана необходимая помощь и поддержка. В УМВД Курганской области также обещали помочь семьям полицейских.
Следственный отдел по Карачаевску СУ СКР России возбудил уголовное дело по статьям 317, п. «а» ч. 3и 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов). На месте сотрудники изъяли оружие и боеприпасы, контролирует ход расследования и прокуратура региона.
Отметим, что 22 апреля в Республике неизвестные тоже нападали на сотрудников с оружием. По данным УМВД региона, в Карачаевске — в районе «Нижнего рынка» — жители обстреляли наряд группы быстрого реагирования отдельной роты ППС, когда они были на дежурстве. От пуль скончались замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин, еще одного полицейского с огнестрельными ранениями увезли в больницу.
Тогда было возбуждено дело по аналогичным статьям: ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Доклад по расследованию тогда запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Чтобы задержать предполагаемых нападавших, тогда ввели план «Сирена».
Глава Республики Рашид Темрезов выражал уверенность, что «правоохранительные органы сработают оперативно и профессионально и сделают всё возможное, чтобы бандиты были найдены и понесли самое суровое наказание за совершенное преступление». Следственный комитет объявил в розыск пятерых жителей, которых посчитали причастными к нападению: Руслана Эльканова, Ахмата Расуловича, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Самому младшему из них 26 лет.
28 апреля в пресс-службе СК региона отметили, что связали два этих нападения на полицейских.
— Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года, — отметили в СКР.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, по которому семьи погибших 28 апреля сотрудников полиции получат материальную помощь в 1 миллион рублей. Об этом 45.RU сообщили в правительстве республики.
— Будет оказана единовременная материальная помощь семьям двух погибших сегодня при выполнении служебного долга прикомандированных в КЧР сотрудников полиции УМВД России по Курганской области в размере миллион рублей. Сотрудникам правоохранительных органов КЧР, получившим сегодня ранения при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 000 рублей, — отметили в пресс-службе, отвечая на запрос издания.