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Развлечения Сел в тюрьму после «Битвы экстрасенсов»: как Максим Левин скрывался от федерального розыска, блистая на ТВ

Сел в тюрьму после «Битвы экстрасенсов»: как Максим Левин скрывался от федерального розыска, блистая на ТВ

Оказалось, что матерый колдун искусен не только в потустороннем, но и в мошеннических схемах

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Талантливый человек талантлив во всем, по крайней мере, когда речь идет об отъеме денег у населения. Вот и Максим Левин, известный широкой публике по популярному шоу о потустороннем, показывал изрядные навыки не только в деле изгнания нежити, но и в способах уйти от налогов. Впрочем, за первое не наказывают, а вот второе привело его на скамью подсудимых.

В 2017 году во время очередной незаконной сделки, где Левин был посредником, его кинули, и мужчина остался должен заказчикам. Чтобы погасить часть долга, Максим обманул китайских бизнесменов, которые открывали в Петербурге туристические бутики. Получив от них в общей сложности 10 миллионов рублей, он исчез, подобно вампиру, учуявшему чеснок.

Однако после этого его объявили в федеральный розыск. В новом статусе Левин, судя по всему, прекрасно жил и даже решился пойти на «Битву экстрасенсов». Таланты Максима были таковы, что он стал победителем 22-го сезона передачи. А после практически сразу сел в тюрьму.

Каково же было удивление телезрителей, которые увидели знакомое лицо в 24-м сезоне? Не меньше были удивлены и его более молодые конкуренты, позволившие себе усомниться в его праве состязаться с ними. Что им ответил матерый волшебник, смотрите в коротком видео.

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Битва экстрасенсов Максим Левин Мошенники
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