Начальник департамента ЖКХ увольняется из мэрии Новосибирска

Дмитрий Перязев будет работать в мэрии Новосибирска до конца мая Источник: мэрия Новосибирска











Из мэрии Новосибирска увольняется глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. Информацию об этом НГС подтвердил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.



Столяров уточнил, что Перязев продолжит исполнять свои обязанности до конца мая.



— До 31 мая будет исполнять свои обязанности Дмитрий Перязев, — сообщил Столяров.



Источник НГС ранее сообщал, что Дмитрий Перязев может перейти на работу в «Сибирскую генерирующую компанию». Также сообщалось, что Перязев может возглавить новосибирский филиал СГК.



Корреспондент НГС направил запрос в СГК, чтобы уточнить детали кадровых перестановок. Ответ на запрос пока не поступил.



Как следует из официальный биографии Перязева, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска, экс-чиновник родился в 1972 году. С 1999 по 2003 год Дмитрий Перязев работал мастером, старшим мастером, начальником участка Центрального теплового района, начальником участка, главным инженером Железнодорожного теплового района МУП «Энергия» (Новосибирск). С 2010 года — заместителем главного инженера, затем — исполнительным директором МУП «Энергия». Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев возглавил в 2018 году.