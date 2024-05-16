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Из мэрии увольняется начальник департамента ЖКХ

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Политика Начальник департамента ЖКХ увольняется из мэрии Новосибирска

Начальник департамента ЖКХ увольняется из мэрии Новосибирска

Дмитрий Перязев может возглавить новосибирский филиал СГК

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Дмитрий Перязев будет работать в мэрии Новосибирска до конца мая

Из мэрии Новосибирска увольняется глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев. Информацию об этом НГС подтвердил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

Столяров уточнил, что Перязев продолжит исполнять свои обязанности до конца мая.

— До 31 мая будет исполнять свои обязанности Дмитрий Перязев, — сообщил Столяров.

Источник НГС ранее сообщал, что Дмитрий Перязев может перейти на работу в «Сибирскую генерирующую компанию». Также сообщалось, что Перязев может возглавить новосибирский филиал СГК.

Корреспондент НГС направил запрос в СГК, чтобы уточнить детали кадровых перестановок. Ответ на запрос пока не поступил.

Как следует из официальный биографии Перязева, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска, экс-чиновник родился в 1972 году. С 1999 по 2003 год Дмитрий Перязев работал мастером, старшим мастером, начальником участка Центрального теплового района, начальником участка, главным инженером Железнодорожного теплового района МУП «Энергия» (Новосибирск). С 2010 года — заместителем главного инженера, затем — исполнительным директором МУП «Энергия». Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев возглавил в 2018 году.

В последнее время мэрию Новосибирска покинули несколько высокопоставленных чиновников. Так свой пост оставил главный «айтишник» Александр Горнштейн, а также начальница правового департамента Маргарита Маслова.

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