«Затягивали два года»: новосибирский прокурор предположил, как задержание бизнесмена отразится на стройке 6 школ

Школы должны были достроить в прошлом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 15 мая задержали Отто Сопроненко, учредителя ООО «СБ Капитал» — концессионера по строительству шести школ. Сегодня, 16 мая, на пресс-конференции ТАСС прокурор города Роман Сивак сообщил, что в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения. Также прокурор предположил, что задержание может сказаться на сроках строительства.

— Это компетенция прокуратуры области — прокурорская проверка моих вышестоящих коллег. Как может отразиться [задержание] — ну я думаю, быстрыми темпами начнут строить. Побыстрее, чем они затягивали, два года не строили; или фундаменты, которые трескались и переделывались на этих школах. Наверно, активизируются. А причина задержания банальная — это совершение уголовного преступления <…> Будет избираться мера пресечения судом, — комментирует Сивак.



Накануне, 15 мая, пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя организации-концессионера после того, как были сорваны сроки строительства шести школ города. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование на контроле регионального ведомства.



— В настоящее время проводятся следственные действия. Указанное лицо задержано, устанавливаются обстоятельства, при которых совершено хищение, — отмечалось в сообщении прокуратуры. — Заместитель прокурора области Виталий Дымолазов поручил дать уголовно-процессуальную оценку действиям концессионера.



Установлено, что в декабре 2021 года Министерство образования заключило с подрядчиком шесть концессионных соглашений о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школ — в общей сложности на 5775 мест. Из федерального и областного бюджета выделялось 3,1 млрд рублей, которые концессионер освоил.



— Срок завершения строительства был обозначен 16.02.2023, но перенесен на 20.12.2023 и снова сорван. В настоящее время объекты не построены, их готовность составляет от 13% до 22%, что повлекло ущерб государству на сумму 3,1 млрд рублей, — подчеркнули в прокуратуре НСО.



Как сообщил источник НГС, речь в сообщении шла об учредителе ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко.

— ООО СБ «Капитал», ранее это «Пятая концессионная компания "Просвещение"», — подчеркнул источник НГС, комментируя срыв сроков.

По информации «Контур.Фокус», кроме Сопроненко, учредителями и участниками «СБ Капитал» также числятся Борис Блохин и Алексей Шаповалов. Генеральный директор — Наталья Фирсова. Чистый убыток организации на конец 2023 года — 3,6 млн рублей. В 2022 году на сайте мэрии Новосибирска писали, что министерство образования региона и ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"» заключали соглашение о строительстве двух школ — на улице Татьяны Снежиной на 550 мест и на Пролетарской на 1100 мест. Это делалось в рамках государственной программы «Развитие образования».

По поводу задержания Отто Сопроненко НГС отправил запрос на имя Натальи Фирсовой.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске приостановили строительство двух из шести школ, которые возводят по концессии.