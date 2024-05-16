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Страна и мир Кто такой Белоусов и почему стал новым главой Минобороны — объясняют политологи и военные эксперты

Кто такой Белоусов и почему стал новым главой Минобороны — объясняют политологи и военные эксперты

Рассказываем про нового человека во власти

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Шойгу — в Совфед, а на его место — Белоусова. В правительстве России произошли кадровые перестановки. Новым главой Министерства обороны стал гражданский человек. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами о причинах таких рокировок. Кто такой Белоусов и почему его назначили новым главой Минобороны — смотрите в коротком видео чуть выше.

— Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны… Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента, — так прокомментировал решение о назначении Андрея Белоусова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белоусову 65 лет, он выпускник факультета экономики МГУ. Вырос в семье советского экономиста Рэма Белоусова, разрабатывавшего финансовые реформы 1960-х годов.

В 2000-м Андрей Белоусов стал советником по экономическим вопросам. В 2012 году его назначили министром экономики. Через год он перешел в администрацию президента и стал помощником Владимира Путина по экономическим вопросам и работал там, пока не получил пост зампреда правительства в 2020-м.

В армии Андрей Белоусов не служил. И прямого отношения к силовым структурам никогда не имел.

— Белоусов работал в правительстве, в экономическом блоке правительства, который был теснейшим образом связан с вооруженными силами, — рассказал о нем MSK1.RU военный обозреватель Виктор Литовкин.

В Минобороны приходит экономист, поскольку конкуренция, современная война — это в первую очередь противостояние экономических, материальных ресурсов.

— [Белоусов] — очень порядочный человек, щепетильно относится к вопросам противостояния коррупции и другим подобным вещам. Поэтому есть основания полагать, что он будет бороться против тех проявлений коррупции, которые есть в вооруженных силах, — считает военный аналитик Константин Сивков.

— Я бы сказал, не столько готовиться [к продолжению СВО], сколько к тому, чтобы закончить. Задача стоит такая: чтобы наша военная мощь и военно-экономическая мощь еще больше возросла — настолько, чтобы мы могли, как говорится, противника подавить, — поделился своим мнением военный эксперт Александр Перенджиев.

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