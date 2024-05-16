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Происшествия На видео попал момент, как новосибирец на Subaru Legacy сбил мать с ребенком — шокирующие кадры

На видео попал момент, как новосибирец на Subaru Legacy сбил мать с ребенком — шокирующие кадры

Авария произошла на улице Титова

2 846
44 комментария
Девушку и ее ребенка доставили в больницу

На видео попал момент, как водитель на Subaru Legacy сбил 22-летнуюю девушку и ее 4-летнюю дочку. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла утром 16 мая на улице Титова.

— Водитель за рулем Subaru Legacy совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть, в зоне регулируемого пешеходного перехода. ДТП произошло на Титова, 40, — пояснили в инспекции.

В результате аварии девушку и ее ребенка доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Если вы знаете пострадавших, свяжитесь с редакцией НГС
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