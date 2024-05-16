На перекрестке в Новосибирске провалился асфальт — видео с места

В Октябрьском районе Новосибирска обвалился асфальт у дома на улице Сакко и Ванцетти. Об этом НГС сообщил местный житель Сергей.
— На улице Сакко и Ванцетти, 74 провалилась дорога. Весь март-апрель постепенно проваливалась, теперь ямы несколько метров глубиной, никто не занимается этим, — рассказал НГС мужчина.
На фото и видео, которые предоставил читатель НГС, видны огромные провалы в асфальте на перекрестке. Вокруг ям на покрышки и деревянные доски натянуты сигнальные ленты. Также на фото и видео заметно, что в зоне провала есть канализационный люк.
В «Сибирской генерирующей компании» НГС сообщили, что их коммуникации на этом участке не проходят. Корреспондент направила запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить — кому принадлежит люк и когда на участке проведут ремонт.
Ранее НГС писал о том, что в мэрии объяснили причину провалившейся дороги возле здания полпредства в центре Новосибирска. Проезжую часть обещают починить до конца месяца.
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