В мэрии объяснили причину провалившейся дороги возле здания полпредства в центре Новосибирска

В мэрии Новосибирска назвали причину провала в асфальте на дороге возле здания полпредства — инцидент произошел 15 июня в районе перекрестка улиц Мичурина и Державина.
— Провал асфальтового покрытия по указанному адресу образовался вследствие подмыва грунта из-за дефекта на сети теплотрассы. Место провала огорожено. В ближайшее время планируется проведение земляных работ по аварийному ремонту теплотрассы с последующим восстановлением нарушенного благоустройства, — сообщили в мэрии.
По информации комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии, работы должны быть завершены до 30 июня. Информацией о степени повреждения автомобиля, частично провалившегося в образовавшийся провал, администрация не располагает.
В апреле НГС рассказывал о том, как из-за развалившегося асфальта перекрыли улицу на ОбьГЭСе.