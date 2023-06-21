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Проблема

В мэрии объяснили причину провалившейся дороги возле здания полпредства в центре Новосибирска

Проезжую часть обещают починить до конца месяца

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Асфальт дорожного полотна провалился прямо под колесом автомобиля

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В мэрии Новосибирска назвали причину провала в асфальте на дороге возле здания полпредства — инцидент произошел 15 июня в районе перекрестка улиц Мичурина и Державина.

— Провал асфальтового покрытия по указанному адресу образовался вследствие подмыва грунта из-за дефекта на сети теплотрассы. Место провала огорожено. В ближайшее время планируется проведение земляных работ по аварийному ремонту теплотрассы с последующим восстановлением нарушенного благоустройства, — сообщили в мэрии.

По информации комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии, работы должны быть завершены до 30 июня. Информацией о степени повреждения автомобиля, частично провалившегося в образовавшийся провал, администрация не располагает.

В апреле НГС рассказывал о том, как из-за развалившегося асфальта перекрыли улицу на ОбьГЭСе.

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