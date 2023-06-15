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Проблема

На лобовом стекле значок «инвалид»: недалеко от здания полпредства машина колесом провалилась в асфальт

Авария произошла на перекрестке улиц Державина и Мичурина

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Водителя в машине во время съемки не было

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Сегодня, 15 июня, в Новосибирске на улице Мичурина недалеко от перекрестка с Державина и здания полпредства под автомобилем провалился асфальт дорожного полотна. Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец происшествия.

— Шли с ребенком, она занимается на стадионе «Спартак», и увидели автомобиль на полколеса провалившийся под асфальт. Это пересечение Державина и Мичурина — если повернуть, то полпредство сразу будет. Рядом с машиной стоял какой-то рабочий в дорожной форме. Водителя не наблюдалось. У машины на лобовом стекле был значок «инвалид», — рассказал очевидец.

НГС отправил запрос о состоянии дороги в мэрию Новосибирска.

В начале апреля НГС рассказал о провалившейся дороге на ОбьГЭС. В мэрии рассказали, что асфальт провалился, так как после повышения температуры оттаяло песчаное основание.

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