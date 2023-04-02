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На два месяца перекрыли улицу на ОбьГЭС из-за развалившегося асфальта

На участке полгода ремонтировали теплотрассу

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Асфальт провалился из-за высоких температур

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В Новосибирске обрушенный асфальт на улице Гидромонтажной на ОбьГЭС починят через два месяца, 25 мая. Всё это время движение автомобилей на месте провала, которое произошло 28 марта, будет перекрыто.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска с 10 августа 2022 года по 13 января 2023 года МУП «Энергия» ремонтировала магистральную тепловую суть протяженностью 637 метров на улице Гидромонтажной. 27 декабря подрядчик завершил работу по первичному восстановлению благоустройства проезжей части, а 13 января после того, как специальная комиссия приняла работу подрядчика, движение по улице было открыто.

Комиссионное обследование было вновь проведено 27 февраля. Из-за его результатов мэрия вновь перекрыла Гидромонтажную до 25 мая. Для безопасности жителей МУП «Энергия» выставила временные дорожные знаки, установила блоки и смонтировала аварийное освещение.

— Служба эксплуатации МУП «Энергия» Новосибирска ежедневно производит мониторинг состояния дорожного покрытия на указанном участке, — отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как отметили в мэрии 29 марта МУП «Энергия» устранила провалы на Гидромонтажной. Асфальт провалился, так как после повышения температуры оттаяло песчаное основание.

— Тепловая сеть находится в работоспособном состоянии, дефектов на данный момент не выявлено. Отключение магистрального трубопровода на данном участке не производилось, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

С приходом активного тепла, как всегда это бывает в Сибири, начали активно разрушаться дороги — и старые, и недавно отремонтированные. Автомобильный эксперт НГС проехал только по некоторым улицам и посмотрел на их состояние.

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