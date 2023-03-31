«После бомбежки ровнее асфальт». НГС посмотрел на свежие разрушения дорог Новосибирска — и старых, и новых

На улице Объединения поддерживающий ремонт делали в прошлом году. Уложенные тогда лоскутки нового асфальта еще держатся, а старое полотно развалилось до мелких крошек. Когда делали, могли же предугадать, что будет через год, и отремонтировать полностью. Причину быстрых разрушений дорог эксперты видят в отсутствии четких нормативов по оценке качества — сделали улицу, отчитались, что вроде как число хороших дорог выросло.

— Все оценки, которые звучат, они субъективные, потому что той оценки, которая предписана законом, у нас на дорогах не делается. То, что у нас фигурирует ежегодный прирост дорог в нормативном состоянии, — под этим фундамента нет, это чисто арифметическое действие. Я вижу, что власть и владельцы дорог стремятся пребывать в благостном неведении как можно дольше, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.