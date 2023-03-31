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Тема дняНа каких на улицах смыло асфальт
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Обзор

«После бомбежки ровнее асфальт». НГС посмотрел на свежие разрушения дорог Новосибирска — и старых, и новых

По весне вскрывается не только лед на реках, но и верхние слои асфальта

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Часть дорог еще держится

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С приходом активного тепла, как всегда это бывает в Сибири, начали активно разрушаться дороги — и старые, и недавно отремонтированные. Из-за перепадов температур сначала вскрылись верхние слои асфальта, а затем потоками воды начали вымываться нижние слои дорожного слоя, щебень — такова «механика» разрушения дорог. Мы проехали только по некоторым улицам и посмотрели на их состояние — когда уже в городе начнутся ремонтные работы.

О проблемах на наших весенних дорогах стали активно сигнализировать и читатели НГС, приведем вам только некоторые комментарии.

— Вся Станиславского, Немировича, площадь Труда, площадь Энергетиков, Большая, Станционная, да блин каждая вторая улица!

— Позвонил 051, оставил заявку, яму завалили ломаным асфальтом, безопаснее дорога не стала.

— На улице Кирова верхнему слою почти конец, ямы повсюду.

— Дорога в Академгородке 2.0 каждый год превращается в слалом между огромными ямами.

— Колеи по 10 см уже норма? Это не ямы, это кратеры на асфальте. На новых территориях после бомбежки ровнее асфальт.

— Вот подлетят вражеские бомбардировщики к Новосибирску, глянут летчики вниз, увидят наши дороги и скажут: «Да мы тут уже отбомбились, давай назад».

Дефекты на кольце у цирка

Дефекты на кольце у цирка

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Да уж, кратеры — но дело не только в них и ямах. Понятно, что старые дороги, которые только латали поддерживающим ремонтом, будут разваливаться каждый год, в нашем климате тут ничего удивительного. Но вот вам новенькая проезжая часть на развязке Нарымской и Гоголя возле цирка, сделанная в прошлом году. Мы видим выщербление полотна, выкрашивание, мелкие фракции бывшего асфальта разбросаны по кольцу, хоть и не в таких количествах, как на улице Станиславского.

Сильная колея в левом ряду

Сильная колея в левом ряду

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Дефективен и проспект Димитрова, тоже отремонтированный недавно. Тут выраженная колея, выбоины, разбитый асфальт вокруг колодцев.

«Разнесло» буквально за 2 недели

«Разнесло» буквально за 2 недели

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На улице Объединения поддерживающий ремонт делали в прошлом году. Уложенные тогда лоскутки нового асфальта еще держатся, а старое полотно развалилось до мелких крошек. Когда делали, могли же предугадать, что будет через год, и отремонтировать полностью. Причину быстрых разрушений дорог эксперты видят в отсутствии четких нормативов по оценке качества — сделали улицу, отчитались, что вроде как число хороших дорог выросло.

— Все оценки, которые звучат, они субъективные, потому что той оценки, которая предписана законом, у нас на дорогах не делается. То, что у нас фигурирует ежегодный прирост дорог в нормативном состоянии, — под этим фундамента нет, это чисто арифметическое действие. Я вижу, что власть и владельцы дорог стремятся пребывать в благостном неведении как можно дольше, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

Ямы под водой в правой полосе

Ямы под водой в правой полосе

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Улица Большевистская в сторону центра после Коммунального моста. Ямы в правом ряду покрыты водой, но они там есть. В том числе и по этой причине машины снижают скорость, что приводит к усилению пробки по Большевистской от Речного вокзала.

Мелким улицам капремонт не светит

Мелким улицам капремонт не светит

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Центральные улицы, если они не широкие, ждут капремонта годами. В этом смысле у центра нет особых привилегий перед отдаленными районами. Мы видим типичную разбитую центральную улочку посреди исторических кварталов.

Колея и поперечные трещины

Колея и поперечные трещины

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На улице Бориса Богаткова тоже был свежий поддерживающий ремонт. Грубых ям пока там нет, но очень выраженную колею уже успели накатать — возможно, были проблемы с составом асфальтобетонной смеси.

Под водой — грубые ямы

Под водой — грубые ямы

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Особую проблему представляют железнодорожные переезды, где на стыках путей полотно разрушается в первую очередь. Ремонтирует эти переезды не муниципальная власть, а компания РЖД, у которой свой неизвестный график.

Латают большую яму

Латают большую яму

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Единственное место, где мы встретили дорожных рабочих и следы ремонта, — это Ипподромская магистраль, где огромная яма уже просто не могла дальше существовать.

Каждый год горожане говорят, что улицы становятся хуже, чем в прежние времена. Но по мнению специалистов, в последние годы ситуация с ремонтом находится на одном уровне. Впрочем, уровень этот далек, конечно, от идеала.

— На мой взгляд, ситуация сохраняется на более-менее одном уровне за последние годы. Дороги участками выходят из проезжего состояния, превращаются в ненормативное состояние, в «убитые» дороги. Ямочный ремонт, который проводится в рамках содержания, он абсолютно без учета технологий, без контроля. Многие миллиарды рублей выполняются с КПД, близким к нулю. То, что сделали, не держится более-менее значимый срок, что-то вылетает на следующий день, что-то служит несколько месяцев. Так быть не должно. Ямочный ремонт должен служить несколько лет, — отмечает Александр Стефанов.

НГС запросил мэрию Новосибирска о графике ремонтных работ — когда будут делать срочный поддерживающий ремонт, когда ямочный и когда капитальный. Ответ мы вам сообщим.

Почитайте еще, как Димитровский мост продолжает разваливаться — капитального ремонта там не будет до 2026 года.

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