«После бомбежки ровнее асфальт». НГС посмотрел на свежие разрушения дорог Новосибирска — и старых, и новых

С приходом активного тепла, как всегда это бывает в Сибири, начали активно разрушаться дороги — и старые, и недавно отремонтированные. Из-за перепадов температур сначала вскрылись верхние слои асфальта, а затем потоками воды начали вымываться нижние слои дорожного слоя, щебень — такова «механика» разрушения дорог. Мы проехали только по некоторым улицам и посмотрели на их состояние — когда уже в городе начнутся ремонтные работы.
О проблемах на наших весенних дорогах стали активно сигнализировать и читатели НГС, приведем вам только некоторые комментарии.
— Вся Станиславского, Немировича, площадь Труда, площадь Энергетиков, Большая, Станционная, да блин каждая вторая улица!
— Позвонил 051, оставил заявку, яму завалили ломаным асфальтом, безопаснее дорога не стала.
— На улице Кирова верхнему слою почти конец, ямы повсюду.
— Дорога в Академгородке 2.0 каждый год превращается в слалом между огромными ямами.
— Колеи по 10 см уже норма? Это не ямы, это кратеры на асфальте. На новых территориях после бомбежки ровнее асфальт.
— Вот подлетят вражеские бомбардировщики к Новосибирску, глянут летчики вниз, увидят наши дороги и скажут: «Да мы тут уже отбомбились, давай назад».
Да уж, кратеры — но дело не только в них и ямах. Понятно, что старые дороги, которые только латали поддерживающим ремонтом, будут разваливаться каждый год, в нашем климате тут ничего удивительного. Но вот вам новенькая проезжая часть на развязке Нарымской и Гоголя возле цирка, сделанная в прошлом году. Мы видим выщербление полотна, выкрашивание, мелкие фракции бывшего асфальта разбросаны по кольцу, хоть и не в таких количествах, как на улице Станиславского.
Дефективен и проспект Димитрова, тоже отремонтированный недавно. Тут выраженная колея, выбоины, разбитый асфальт вокруг колодцев.
На улице Объединения поддерживающий ремонт делали в прошлом году. Уложенные тогда лоскутки нового асфальта еще держатся, а старое полотно развалилось до мелких крошек. Когда делали, могли же предугадать, что будет через год, и отремонтировать полностью. Причину быстрых разрушений дорог эксперты видят в отсутствии четких нормативов по оценке качества — сделали улицу, отчитались, что вроде как число хороших дорог выросло.
— Все оценки, которые звучат, они субъективные, потому что той оценки, которая предписана законом, у нас на дорогах не делается. То, что у нас фигурирует ежегодный прирост дорог в нормативном состоянии, — под этим фундамента нет, это чисто арифметическое действие. Я вижу, что власть и владельцы дорог стремятся пребывать в благостном неведении как можно дольше, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Улица Большевистская в сторону центра после Коммунального моста. Ямы в правом ряду покрыты водой, но они там есть. В том числе и по этой причине машины снижают скорость, что приводит к усилению пробки по Большевистской от Речного вокзала.
Центральные улицы, если они не широкие, ждут капремонта годами. В этом смысле у центра нет особых привилегий перед отдаленными районами. Мы видим типичную разбитую центральную улочку посреди исторических кварталов.
На улице Бориса Богаткова тоже был свежий поддерживающий ремонт. Грубых ям пока там нет, но очень выраженную колею уже успели накатать — возможно, были проблемы с составом асфальтобетонной смеси.
Особую проблему представляют железнодорожные переезды, где на стыках путей полотно разрушается в первую очередь. Ремонтирует эти переезды не муниципальная власть, а компания РЖД, у которой свой неизвестный график.
Единственное место, где мы встретили дорожных рабочих и следы ремонта, — это Ипподромская магистраль, где огромная яма уже просто не могла дальше существовать.
Каждый год горожане говорят, что улицы становятся хуже, чем в прежние времена. Но по мнению специалистов, в последние годы ситуация с ремонтом находится на одном уровне. Впрочем, уровень этот далек, конечно, от идеала.
— На мой взгляд, ситуация сохраняется на более-менее одном уровне за последние годы. Дороги участками выходят из проезжего состояния, превращаются в ненормативное состояние, в «убитые» дороги. Ямочный ремонт, который проводится в рамках содержания, он абсолютно без учета технологий, без контроля. Многие миллиарды рублей выполняются с КПД, близким к нулю. То, что сделали, не держится более-менее значимый срок, что-то вылетает на следующий день, что-то служит несколько месяцев. Так быть не должно. Ямочный ремонт должен служить несколько лет, — отмечает Александр Стефанов.
НГС запросил мэрию Новосибирска о графике ремонтных работ — когда будут делать срочный поддерживающий ремонт, когда ямочный и когда капитальный. Ответ мы вам сообщим.
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