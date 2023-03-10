Димитровский мост продолжает разваливаться — капитального ремонта там не будет до 2026 года

Таким образом, за 2023 год будет всего лишь разработан проект, и то не факт. В чем же сложности с обычным, по сути, ремонтом моста?

— Здесь скорее не технические сложности, а юридические и финансовые. Юридические связаны с межремонтным сроком. Ремонт проводился в 2018 году, нормативами установлен межремонтный срок по этому виду работ — десять лет, и чисто номинально только через десять лет можно заходить с очередным ремонтом. Если нет, то это как минимум неэффективное расходование средств, это не есть хорошо, это ошибки, которые у нас власть не любит признавать, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

