Димитровский мост продолжает разваливаться — капитального ремонта там не будет до 2026 года

Неделю назад мэрия Новосибирска заявляла, что к 7 марта отремонтирует свежие дефекты на Димитровском мосту. Позднее от властей поступило сообщение, что капитального ремонта моста не стоит ожидать до 2026 года. Давайте узнаем, почему еще три года мы будем ездить по разбитому дорожному полотну и действительно ли там успели сделать хотя бы ямочный ремонт.
На дворе 9 марта, и мы движемся по Димитровскому мосту со стороны центра. Взору предстают бессчетные свежие заплатки на асфальте. Они, конечно, временно устраняют проблему ям, но при этом и подчеркивают масштабы разрушения — не локальные, а тотальные.
При движении в обратную сторону, в центр, мы видим и заделанные, и незаделанные ямы, при этом нет следов присутствия дорожников, каких-то ограждений. Особенно страдает средний ряд, как результат — продолжающиеся пробки в сторону центра из-за того, что автомобили сильно снижают скорость. Таким образом, поддерживающий ремонт в указанную дату не сделан.
О проблеме ежегодного разрушения моста после капремонта в 2018 году мы говорили не раз, мэрия даже судилась с подрядчиком — «Новосибирскавтодором», перекладывая на него вину за некачественный ремонт. Однако недавнее решение Арбитражного суда Новосибирской области фактически оправдало подрядчика, а причиной возникновения дефектов было названо «несоответствие фактической интенсивности движения проектной категории дороги». То есть речь идет об ошибках при проектировании капремонта: не были учтены факторы разрушения глубинных дорожных слоев покрытия, несущих элементов.
В своем последнем сообщении мэрия Новосибирска признает необходимость более тщательного исследования конструкций моста и последующего капитального ремонта. Только вот ремонта этого надо ждать как минимум до 2026 года.
— В связи с ограниченным объемом финансирования ремонт Димитровского моста через Обь с полной заменой конструкций ездового полотна предварительно включен в план 2026 года. В текущем году запланирована разработка проектной документации, по результатам которой будет определена стоимость ремонтных работ и, соответственно, уточнен срок их начала, — объясняют в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Таким образом, за 2023 год будет всего лишь разработан проект, и то не факт. В чем же сложности с обычным, по сути, ремонтом моста?
— Здесь скорее не технические сложности, а юридические и финансовые. Юридические связаны с межремонтным сроком. Ремонт проводился в 2018 году, нормативами установлен межремонтный срок по этому виду работ — десять лет, и чисто номинально только через десять лет можно заходить с очередным ремонтом. Если нет, то это как минимум неэффективное расходование средств, это не есть хорошо, это ошибки, которые у нас власть не любит признавать, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Допустим, даже будет признан факт неэффективного расходования средства, виновных накажут, в порядке исключения разрешат внеплановый ремонт. Но и это не поможет быстрому решению вопроса, ведь нужны большие деньги — к примеру, капитальный ремонт Октябрьского моста оценили в
— У нас стоимость капитального ремонта существенная. Технически это несложно, это отработано на тысячах мостов, это стандартная работа: вскрытие конструкции до пролетных балок и замена полотна вместе со всеми выравнивающими слоями, гидроизоляцией, защитными слоями и непосредственно асфальтобетона. Достаточно типовая вещь, если она не связана с какими-то дефектами опор или пролетов, что должно выявляться при обследовании, — отмечает Александр Стефанов.
Ну а пока власти обещают хотя бы поддерживающий ремонт — как говорится, латание дыр. В списке работ — замена деформационных швов, переустройство ограждений безопасности, ремонт гидроизоляции, восстановление бетонных поверхностей — всё это будут делать до октября.
Кстати, мэрия Новосибирска не согласилась с решением Арбитражного суда и всё еще считает подрядчика виновным в дефектах. И сейчас готовится к подаче апелляционной жалобы, чтобы все-таки принудить «Новосибирскавтодор» чинить мост по гарантии.
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