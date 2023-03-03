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«Разрушено 600 квадратов полотна»: в мэрии назвали сроки ближайшего ремонта Димитровского моста

Также власти заявили, что летом будут разрабатывать проект глобального ремонта

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На прошлой неделе НГС посмотрел на покрытие Димитровского моста

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Мэрия заявила, что до 7 марта на Димитровском мосту будет отремонтировано 600 квадратных метров разрушенного дорожного полотна.

— В течение длительного времени с начала 2000-х годов ремонт Димитровского моста не проводился. Из-за значительного повреждения гидроизоляции вода, скапливаясь в нижних слоях дорожной одежды, вызывает разрушения, которые появляются на верхних слоях дорожного покрытия, — отмечает начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов

В этом году власти планируют разработать проектную документацию на крупный ремонт моста.

— Необходима замена всех слоев дорожной одежды, вплоть до балок. Для этого убирается существующий слой бетона, укладывается новый выравнивающий слой бетона, обустраивается гидроизоляция, затем — защитный слой бетона, и на него уже асфальтобетонное покрытие, - говорит Эпов.

На прошлой неделе НГС посмотрел, как выглядит мост. На его дорожном полотне наблюдаются многочисленные не заделанные ямы, особенно при движении в сторону центра. И даже в середине дня не в час пик мы видим внушительные заторы красного цвета из-за машин, тормозящих перед ямами.

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После публикации компания «Новосибирскавтодор», которая была подрядчиком ремонта полотна на Димитровском мосту в прошлые годы заявила редакции НГС, что не виновата в образовании дефектов.

Ранее мэрия Новосибирска подавала судебный иск к «Новосибирскавтодор» — от подрядчика потребовали провести гарантийный ремонт за свой счет.

— Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение, в котором отмечено, что причинами возникновения недостатков в виде выбоин, просадок, износа, впадин, колейности на поверхности асфальтобетонного покрытия являются несоответствие фактической интенсивности движения проектной категории дороги, — отмечается в сообщении и.о. директора по развитию «Новосибирскавтодора» Андрея Рожко.

При этом в компании отметили, что несмотря на отсутствие вины, Новосибирскавтодор для сохранения репутации проводил гарантийный ремонт без требования компенсации затрат.

Почитайте еще, как жители Южно-Чемского по утрам застревают в пробках — фоторепортаж.

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Димитровский мостРемонтДорогиНовосибирскавтодор
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