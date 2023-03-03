«Разрушено 600 квадратов полотна»: в мэрии назвали сроки ближайшего ремонта Димитровского моста

На прошлой неделе НГС посмотрел, как выглядит мост. На его дорожном полотне наблюдаются многочисленные не заделанные ямы, особенно при движении в сторону центра. И даже в середине дня не в час пик мы видим внушительные заторы красного цвета из-за машин, тормозящих перед ямами.