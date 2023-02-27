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«Яма на яме — как после бомбежки». Покрытие Димитровского моста рассыпалось, не дожив до весны, — смотрите на видео

О проблемах на мосту начали сигнализировать читатели НГС

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Состояние проезжей части

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В Новосибирске после волны оттепелей и похолодания разрушилось дорожное покрытие на Димитровском мосту. В результате колебаний температуры около нулевой отметки и вымерзания влаги рассыпались старые заплатки ямочного ремонта, а также образовались новые выбоины.

О проблемах на мосту начали сигнализировать читатели НГС:

— Димитровский мост, средний ряд в сторону центра, просто прекратил свое существование.

— На Димитровском и колея в крайнем левом в обоих направлениях ужасная, легко можно вылететь на встречку.

— Димитровский мост весь в ямах. Ямы с торчащей из них арматурой во всех полосах.

— А что творится на Димитровском мосту? Еще весна не началась, а там уже ехать невозможно, яма на яме — как после бомбежки.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично выехал на объект и убедился, что покрытие разрушено, смотрите наше видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Дмитрий Косенко, Антон Дигаев

При движении из тоннеля в сторону левого берега можно увидеть многочисленные выбоины в правом ряду, там уже идет ямочный ремонт. Часть ям огорожена, но некоторые нет — надо быть осторожнее.

При движении к тоннелю в сторону центра ямы рассыпаны по всем полосам, больше всего пострадал средний ряд. Ограждений тут никаких нет, ямочный ремонт не ведется, следует быть крайне осторожным.

Ранее мы сообщали, что ремонт моста в 2018 году обошелся бюджету в 247 миллионов рублей, работы проводила компания «Новосибирскавтодор» — подробнее читайте тут. После того как на мосту начали регулярно появляться дефекты, мэрия города обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о понуждении подрядчика к выполнению гарантийного ремонта. НГС запросил мэрию города о сроках возможного капитального ремонта моста и итогах спора с подрядчиком — мы вам обязательно приведем ответ.

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