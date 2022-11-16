Мэрия сошлась в схватке с «Новосибирскавтодором», кому чинить рассыпавшийся Димитровский мост

Димитровский мост в Новосибирске, на котором постоянно возникают дефекты полотна, не удается полностью починить из-за судебного спора между мэрией города и подрядной дорожно-строительной компанией «Новосибирскавтодор». Как сообщили НГС в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, «Новосибирскавтодор» устранил по гарантии некоторые разрушения, но не все.
— Подрядчиком добровольно устранены все выявленные недостатки, за исключением работ по замене участков покрытия, подверженного колееобразованию и восстановительных работ на проезжей части Димитровского моста, по которым АО «Новосибирскавтодор» выразило отказ в добровольном устранении дефектов. В связи с позицией МКУ «УДС» о наличии причинно-следственной связи между качеством выполненных работ и возникновением дефектов заказчик обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к АО «Новосибирскавтодор» о понуждении к исполнению гарантийных обязательств, — уточнили в департаменте.
Ранее мы писали, что на Димитровском мосту перед съездом на Фабричную улицу образовались ямы, трещины и просадки, что сильно замедлило поток транспорта. Дефекты в этом месте образуются каждый год, но в мэрии заверили, что мониторят ситуацию:
— Не реже одного раза в две недели осуществляется объезд мостовых сооружений, находящихся на балансе учреждения с составлением акта обследования. Не реже одного раза в три года, согласно графику, специализированное предприятие осуществляет инструментальное обследование мостовых сооружений.
Также утоняется, что пока идет суд, в целях безопасности «проводятся мероприятия по ликвидации повреждений верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках текущего содержания». Ответ на запрос в компанию «Новосибирскавтодор», отправленный 9 ноября, на момент публикации не поступил. Напомним, ремонт моста в 2018 году обошелся бюджету в 247 миллионов рублей — подробнее читайте тут.
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