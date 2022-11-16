Мэрия сошлась в схватке с «Новосибирскавтодором», кому чинить рассыпавшийся Димитровский мост

— Подрядчиком добровольно устранены все выявленные недостатки, за исключением работ по замене участков покрытия, подверженного колееобразованию и восстановительных работ на проезжей части Димитровского моста, по которым АО «Новосибирскавтодор» выразило отказ в добровольном устранении дефектов. В связи с позицией МКУ «УДС» о наличии причинно-следственной связи между качеством выполненных работ и возникновением дефектов заказчик обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к АО «Новосибирскавтодор» о понуждении к исполнению гарантийных обязательств, — уточнили в департаменте.