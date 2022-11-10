«Дефекты основания». Димитровский мост начал рассыпаться через 4 года после ремонта — смотрите, что там происходит

В Новосибирске стало буквально рассыпаться асфальтовое покрытие Димитровского моста: оно не простояло и 5 лет после капитального ремонта. Повреждения наблюдаются по всей длине путепровода, а также на участке от моста до пл. Труда. Больше всего разрушений на съезде на ул. Фабричную. Что происходит на главной переправе через Обь, посмотрел Дмитрий Косенко. Читайте подробности и смотрите наглядное видео — в нашем материале.
В редакцию НГС стали поступать тревожные сообщения о стремительно развивающейся ситуации с разрушением асфальта на Димитровском мосту — главной переправе Новосибирска через Обь. Из-за выбоин и ям там скапливаются пробки, которых обычно не бывало.
— Речь идет о локальном разрушении дорожного покрытия в правобережной его части. Утренние пробки из-за ям перед спуском на Фабричную появились еще летом. Спустя какое-то время ямы буквально залепили чем-то и движение пошло. Но вот уже несколько недель как тот же участок снова тормозит поток транспорта.
— В средней полосе так вообще образовалась пробоина в асфальте размером примерно 2*1,5 м, и уже третьи сутки в ней стоит дорожный знак, который и вовсе выключил полосу из трафика. Теперь пробка там с утра до вечера, а в утренние часы она соединяется с заторами площадей «Труда» и «Энергетиков». Я даже не говорю про плохое состояния полотна моста в целом, но почему нельзя привезти два ведра асфальта для временной заплатки? Тысячи людей страдают, нервничают, опаздывают на работу, а дорожники тупо воткнули знак в яму, прикрывая им свой зад от судебных исков за пробитые колеса, убитые подвески или ДТП, — пишут читатели НГС.
Мы отправились на осмотр моста и дороги до пл. Труда и вот что увидели. Дефекты есть на всех участках, где-то более выраженные, где-то менее. На самом мосту мы видим многочисленные заплатки — результат ямочного ремонта.
После того как мы проехали мост, можем наблюдать продольные и поперечные трещины, легкую колейность.
Самые серьезные разрушения действительно поджидают нас на обратном пути в центр. Многочисленные ямы раскинулись на участке перед съездом на ул. Фабричную. Посмотрите на видео — тут и существенная колея, и ямы, и временные знаки посреди дороги.
И правда, в средней полосе просто стоят знаки в крупной яме, никто ничего не делает. Фактически одна полоса из трех блокирована, и в часы пик это приводит к пробкам. Мало того, когда пробок нет и машины едут более-менее быстро, весьма вероятно, что кто-то налетит на этот знак.
Далее мы видим ямы поменьше, но они разбросаны по участку щедрыми горстями. Если пойдут осадки, а температура будет переходить через ноль туда-сюда, то ямки эти скоро разорвет льдом до приличных размеров.
Напомним, летом 2018 года на Димитровском мосту и дороге до пл. Труда был проведен капитальный ремонт с фрезерованием и заменой всего дорожного полотна — мы писали об этом. И если в целом объект пока еще держится, то этот участок перед съездом на Фабричную рассыпается и латается каждый год. Почему именно этот? Как говорят эксперты, на мосту в этом месте появились скрытые разрушения основных конструкций, а не просто асфальта.
— Нужно наблюдать за деформациями такого огромного сооружения. У нас это не делается. Вполне возможно, что в настоящее время деформации превышают допустимые, и они неведомы эксплуатанту. Те дефекты, которые появляются, это результат того, что конструкции моста неустойчивы, что они деформируются в силу каких-то причин. Нужны серьезные обследования и проект усилений, — говорит Владимир Середович, кандидат технических наук, почетный геодезист, профессор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.
— Если дорогу рассматривать как пирог, то в верхней части идет сама дорога, потом подушка, потом основание. Так вот — вопросы к основанию. Мост — это не грунт, который уплотняют, это конструкция. Ее элементы выходят из строя, и их нужно менять, в некоторых местах дорожная арматура настолько провисла, просела, что уже не держит основание, подушку, — отмечает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Ремонт 2018 года обошелся бюджету в 247 миллионов рублей, его делала компания «Новосибирскавтодор». Летом 2022 года «Новосибирскавтодор» и власти Новосибирска сошлись в судебной схватке из-за спора, кому положено за свой счет чинить дефекты на мосту, — подробнее об этом мы писали тут. Результатов этой схватки пока нет, поскольку дело еще рассматривается, а пока НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и подрядчику: кто всё же должен делать ремонт и когда уберут опасные ямы.
— Ремонт моста именно как дороги — это по сути выкидывание денег. А ремонт моста с основанием — сильно дорого, поэтому и заравнивают эти ямки, а потом опять всё разбивается. Теоретически, если запретить движение грузового транспорта по Димитровскому мосту, наверное, мост выстоит. Но какие будут пробки на других мостах! — заключает Вячеслав Ашурков.
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