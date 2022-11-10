«Дефекты основания». Димитровский мост начал рассыпаться через 4 года после ремонта — смотрите, что там происходит

— В средней полосе так вообще образовалась пробоина в асфальте размером примерно 2*1,5 м, и уже третьи сутки в ней стоит дорожный знак, который и вовсе выключил полосу из трафика. Теперь пробка там с утра до вечера, а в утренние часы она соединяется с заторами площадей «Труда» и «Энергетиков». Я даже не говорю про плохое состояния полотна моста в целом, но почему нельзя привезти два ведра асфальта для временной заплатки? Тысячи людей страдают, нервничают, опаздывают на работу, а дорожники тупо воткнули знак в яму, прикрывая им свой зад от судебных исков за пробитые колеса, убитые подвески или ДТП, — пишут читатели НГС.