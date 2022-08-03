Мэрия подала в суд на «Новосибирскавтодор» из-за развалившегося асфальта на Димитровском мосту
Компания ремонтировала покрытие в 2018 году, тогда работы стоили 247 миллионов рублей
Мэрия Новосибирска подала в суд на компанию АО «Новосибирскавтодор» из-за гарантийного ремонта Димитровского моста. Ремонт дорожного покрытия на мосту был завершен в 2018 году, но в этом году здесь были обнаружены дефекты, которые нужно устранить.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, арбитражный суд сейчас рассматривает исковое заявление от МКУ «Управление дорожного строительства» к АО «Новосибирскавтодор». Управление просит понудить в рамках гарантийных обязательств подрядчика устранить недостатки работ по контракту от 2018 года.
«Новосибирскавтодор» ремонтировал проспект Димитрова на участке от улицы Ленина до Димитровского моста, по Димитровскому мосту со спусками и подъемами, проезду Энергетиков и ликвидации места концентрации ДТП по Энергетиков, 8. Ремонт тогда обошелся в 247 миллионов рублей.
— В апреле этого года состоялась совместная выездная комиссионная проверка состояния вышеуказанного объекта. Проверка проводилась с участием представителя подрядной организации АО «Новосибирскавтодор». В результате обследования был составлен акт гарантийного обследования объекта ремонта, в котором были отражены факты наличия дефектов в виде колейности дорожного полотна, превышающие допустимые значения, выбоины, разрушения асфальтобетонного покрытия вокруг смотровых колодцев, выкрашивание дорожной одежды, сетка трещин, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В мэрии считают, что «Новосибирскавтодор» должны устранить дефекты по гарантии. Как уточнили в мэрии, сейчас судебное разбирательство отложено из-за ходатайства «Новосибирскавтодора» о назначении судебной экспертизы.
На сайте арбитражного суда есть два дела, которые подходят под описанные мэрией. В одном из дел заседание назначено на 30 августа, и пока суд только принял дело к производству. Описания иска на сайте еще не появилось. По второму делу иск был подан 28 апреля. Сейчас судебное разбирательство отложено. Как указано в судебном деле, управление хочет взыскать с «Новосибирскавтодора» 872,2 тысячи рублей.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
НГС направил запрос в «Новосибирскавтодор», на момент публикации ответа не было.
Три года назад закончилась масштабная реконструкция Красного проспекта. За это время на проспекте появились дефекты и на проезжей части, и на тротуарах. Объект осмотрел авторедактор НГС Дмитрий Косенко.