Мэрия подала в суд на «Новосибирскавтодор» из-за развалившегося асфальта на Димитровском мосту

Мэрия Новосибирска подала в суд на компанию АО «Новосибирскавтодор» из-за гарантийного ремонта Димитровского моста. Ремонт дорожного покрытия на мосту был завершен в 2018 году, но в этом году здесь были обнаружены дефекты, которые нужно устранить.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, арбитражный суд сейчас рассматривает исковое заявление от МКУ «Управление дорожного строительства» к АО «Новосибирскавтодор». Управление просит понудить в рамках гарантийных обязательств подрядчика устранить недостатки работ по контракту от 2018 года.