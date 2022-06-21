Красный проспект сломался. Смотрите, как рассыпается главная улица города после масштабной реконструкции
Власти починили всю проезжую часть Красного проспекта и переделали тротуары
Масштабная реконструкция главной улицы Новосибирска — Красного проспекта — шла 3 года и завершилась 2,5 года назад. За это время на проспекте появились дефекты и на проезжей части, и на тротуарах — давайте узнаем, что произошло и будут ли городские власти приводить в порядок главную улицу. Объект осмотрел авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Шел я как-то ночью по тротуару Красного проспекта и думаю — что-то не то, присмотрелся — дорога кривая. Ну, то есть плиты тротуара образуют не ровную поверхность, а «пляшут» по уровню. Ну, думаю, безобразие, надо проверить.
Напомню, что по программе «Безопасные и качественные дороги» власти починили всю проезжую часть Красного проспекта и переделали тротуары на участке так называемых «правительственных» кварталов — от мэрии до правительства региона и далее до храма Александра Невского. Здесь уложили красивый тротуарный камень, чтоб хоть на главной нашей улице было престижно, как на Тверской в Москве.
Что мы имеем сегодня? Проезжая часть находится в более-менее приемлемом состоянии, есть локальные трещины асфальта, есть небольшие провалы — например, на площади Калинина, в районе метро «Гагаринская».
Самый крупный дефект — колея на участке от площади Калинина и в ту, и в другую сторону. Колею дополняют небольшие ямки и выбоины, заплатки от локального ремонта.
— Колея — как правило, два фактора, это либо проблемы с качеством, причем качество может быть как проектных решений, так и материалов. Второй момент — это естественный износ, это абсолютно нормальное явление, прогнозируемое, в зависимости от интенсивности есть величина этого износа, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Кстати, эксперт отмечает, что у Красного проспекта даже не было титула реконструкции (такой статус в дорожной отрасли), работы шли по титулу ремонта.
Далее, с престижными тротуарами дело несколько похуже. Основные проблемы — искривление плоскости, которую образуют тротуарные плиты, и сильное разрушение пандусов на перекрестках. Вот мы видим начало тротуара на улице Каинской — обратите внимание на волны, которыми пошел тротуар, особенно слева.
А это искривление плоскости в районе дома № 24 по Красному проспекту, плиты пляшут по уровню, между ними появились большие щели.
На переходе на улице Свердлова плитки вообще отвалились и разлетелись кто куда. Воспользоваться пандусом будет затруднительно.
На переходе в районе детской больницы непонятно — на месте, где земля, был тротуарный камень или нет? Если был, куда делся?
Во множестве мест разрушена, утрачена плитка для незрячих людей, которой так гордились власти.
Но слава Николаю Угоднику, возле правительства хоть всё нормально, губернатор ноги не переломает.
Что же произошло с тротуарными плитами, нормально ли это?
— Судя по всему, это вибропрессованный бетон, плитка с добавлением мраморной, гранитной крошки. Что касается дефектов, провалов — это однозначно проблемы с основанием, когда оно не уплотняется, когда применяются несоответствующие материалы. Допустим, должен быть по проекту пескоцемент соответствующей толщины, а сыпят песок, причем непонятно как уплотненный, — объясняет Александр Стефанов.
Мы спросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя, что город будет делать с дефектами. И он сказал, что колею починят, а про гранитные плиты на тротуаре он не знает.
— Я не очень понимаю, о каких гранитных плитах на Красном проспекте речь идет. Что же касается проезжей части Красного проспекта, действительно, она в свое время была реконструирована, вернее, капитально отремонтирована по программе «Безопасные и качественные дороги». По памяти говорю, 5 лет гарантийных прошло, к сожалению, мы не смогли гарантийные обязательства предъявить в сроки пятилетние, потому что та компания, которая проводила ремонт, ее уже сегодня не существует, она находится, вернее, в банкротном состоянии. Поэтому мы будем ремонтировать вот эту колейность за счет уже наших местных бюджетов, — сообщил мэр.
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