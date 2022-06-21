Красный проспект сломался. Смотрите, как рассыпается главная улица города после масштабной реконструкции

Самый крупный дефект — колея на участке от площади Калинина и в ту, и в другую сторону. Колею дополняют небольшие ямки и выбоины, заплатки от локального ремонта.



— Колея — как правило, два фактора, это либо проблемы с качеством, причем качество может быть как проектных решений, так и материалов. Второй момент — это естественный износ, это абсолютно нормальное явление, прогнозируемое, в зависимости от интенсивности есть величина этого износа, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.