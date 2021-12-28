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Андрей Травников: деньги на трамваи в Новосибирске могут дать, но нужна инициатива мэрии

На обновление всей системы нужно 35–37 миллиардов рублей

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На обновление всей трамвайной сети городу нужно около 37 миллиардов рублей

На обновление всей трамвайной сети городу нужно около 37 миллиардов рублей

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, на трамвайную сеть Новосибирска могут дать инфраструктурный кредит, но для этого мэрия должна разработать проект.

Инфраструктурные кредиты — это часть правительственной программы поддержки регионов ресурсами для развития, в числе которых льготный заем средств под минимальный процент на длительный срок. Деньги выдает правительственная комиссия по региональному развитию.

— На данный момент в заявке нет развития трамвайной сети под инфраструктурные кредиты. Но принципиально это возможно. Для этого должен быть какой-то проект структурированный. Потому что инфраструктурные кредиты — это инструмент все-таки инвестиционный. Кредиты предоставляются или под проекты, которые в будущем дают налоговую отдачу, это по сути вложение в развитие региональной экономики, — сообщил губернатор Андрей Травников во время подведения итогов года на канале ОТС. Письменную расшифровку трансляции можно посмотреть здесь.

По его словам, это должно быть какое-то производство, жилищное строительство или под уже запущенные проекты государственно-частного партнерства. Часть инфраструктурных кредитов власти используют на строительство поликлиник, напомнил губернатор.

— Соответственно, когда, например, у города Новосибирска появится какой-то проект уже структурированный, уже подписанный, запущенный, под развитие трамвайной сети, то приниципально возможно дозаявляться и на инфраструктурные кредиты. Эта программа продолжается, она не закрыта, — пояснил губернатор области и согласился с фразой ведущего ОТС о том, что всё зависит от инициативы мэрии.

Осенью на НГС вышло большое интервью заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, в котором он подробно рассказал о том, какая поддержка на развитие трамваев нужна городу. В том числе, речь шла про инфраструктурные кредиты.

— Мы подготовили предложение на инфраструктурный кредит и на финансирование всей системы трамвая в Новосибирске, которая оценивается нами в сумму порядка 35–37 миллиардов рублей, — рассказал он. — Что сюда входит? Это полная капитальная замена, реконструкция всего путевого и энергохозяйства трамваев в городе (это 23 тяговые подстанции — то, что не видно пассажирам). Перестройка каждой подстанции стоит до 150 миллионов рублей. Это 1000 километров кабельных сетей. Это контактные сети, опоры контактных сетей, замена путей. Дальше — строительство новых участков. Это масштабная реконструкция двух оставшихся депо (особенно в плачевном состоянии находится правобережное, левобережное — поновее). Дальше покупка и замена подвижного состава на двухкабинный. Нами уже всё посчитано: всё счастье стоит примерно 37 миллиардов рублей в ценах 2021 года.

По его словам, есть предложения по инфраструктурным кредитам, которые предоставляются под 3% годовых на 15 лет. Также совместно с «Внешэкономбанком» разрабатываются предложения по развитию электротранспорта в городе Новосибирске: в рамках сотрудничества с «ВЭБ» при использовании этих инфраструктурных кредитов. Но там есть требования, например, обязательное участие местных бюджетов, отметил замначальника управления пассажирских перевозок.

НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать высказывание губернатора.

Недавно на итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Травников заявил, что Новосибирску не дают федеральные деньги на продолжение строительства метрополитена, потому что до сих пор не готова проектно-сметная документация.

— Переговоры ведутся. Но я уже не один раз своим коллегам говорил, и это касается любого объекта. Можно вести переговоры на самом высоком уровне. Можно получить пачку писем с важными визами. Но если у тебя нет на руках проектно-сметной документации, пытаться получить федеральные деньги — безнадежно. Поэтому сегодня я до сих пор жду завершения разработки ПСД, — объяснил он.

На следующий день мэр Анатолий Локоть назвал эту ситуацию замкнутым кругом, потому что проектно-сметная документация давно готова, но есть проблемы с ее одобрением, потому что не определены источники финансирования.

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губернатортрамвайобщественный транспорт
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