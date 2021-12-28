Андрей Травников: деньги на трамваи в Новосибирске могут дать, но нужна инициатива мэрии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, на трамвайную сеть Новосибирска могут дать инфраструктурный кредит, но для этого мэрия должна разработать проект.



Инфраструктурные кредиты — это часть правительственной программы поддержки регионов ресурсами для развития, в числе которых льготный заем средств под минимальный процент на длительный срок. Деньги выдает правительственная комиссия по региональному развитию.

— На данный момент в заявке нет развития трамвайной сети под инфраструктурные кредиты. Но принципиально это возможно. Для этого должен быть какой-то проект структурированный. Потому что инфраструктурные кредиты — это инструмент все-таки инвестиционный. Кредиты предоставляются или под проекты, которые в будущем дают налоговую отдачу, это по сути вложение в развитие региональной экономики, — сообщил губернатор Андрей Травников во время подведения итогов года на канале ОТС. Письменную расшифровку трансляции можно посмотреть здесь.