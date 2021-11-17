«Это преступление перед городом»: Михаил Никулин — о трамваях, тарифах, парковках в центре и разрушении системы транспорта

— Как попасть в эту программу?



— Нужно лоббировать. Естественно. Нужно подавать заявки. В этом году туда попали порядка 12 городов. Сегодня есть отбор. Мы знаем, что в программе есть Таганрог, пара линий отдельных в Екатеринбурге, обсуждается концессия по Челябинску.



Есть, конечно, другие федеральные программы, например, федеральная программа «Чистый воздух». Туда попал Красноярск. С чистым воздухом у нас, видимо, всё нормально, поэтому мы не попали.



— То есть пока денег нет.



— Пока они не подтверждены, надо по ним работать. Работать и работать. А пока мы за счет предприятия ГЭТ, у которого денег вообще не густо и даже на зарплату иногда не хватает, частично меняем трамвайные пути, делаем текущие ремонты. Делаем помимо капитального ремонта.



Кстати, вот мы едем по новому, капитально отремонтированному пути. Сегодня это путь бесстыковой. Мы постелили 2,5 километра трамвайных путей по Волочаевской, и самое главное, отделили их бордюром на высоте 20 сантиметров от трамвайного пути.



Мы сварили трамвайный путь по 75 метров без стыков, соответственно, это бесшумный бархатный путь, который отделен от проезжей части, по нему мы можем двигаться с заданной скоростью и не бояться, что у нас кто-то залезет на трамвайный путь перед трамваем. И самое важное — здесь минимизировано количество переездов через трамвайные пути. Переезды — только в зонах остановок. То есть там, где трамвай останавливается.

У нас есть статистика: ДТП на трамвайных путях здесь происходили через день. Например, на улице Волочаевской за 500 дней, с 1 января 2020 года по сентябрь 2021 года, на трамвайных путях произошло 251 ДТП. Из них примерно треть — с участием трамвая, а две трети — с участием постороннего транспорта на путях, который в итоге блокирует движение на несколько часов.



И из всей этой статистики по вине трамвая не было ни одного ДТП. Поэтому мы уменьшаем количество переездов, что бы нам ни говорили жители, которые привыкли с каждого двора повернуть и развернуться, где хотят. Да, сегодня это мероприятие вызывает недовольство у жителей, но пропускная способность в итоге увеличивается, безаварийность увеличивается, и самое главное — движение основных видов общественного транспорта тоже улучшается. Поэтому мы говорим, что по этому пути будем идти и дальше.



Вот теперь мы приехали на участок текущего ремонта путей, который тоже был сделан в этом году (участок от остановки «Техническая» до остановки «Речка Каменка»). Здесь рельсы не новые, старогодние. Старогодние — это рельсы, которые выводятся из эксплуатации с главных путей железной дороги. Но они сортируются признаются годными для второстепенных путей. То есть на трамвае они прослужат еще какое-то время (10–15 лет).



— Какой процент пассажиров общественного транспорта ездит на трамвае?



— После падения в девяностых и нулевых сегодня нам удалось стабилизировать пассажиропоток в трамвае. Почти с 200 миллионов в год до 20 миллионов пассажиров в год. Даже начиная с 2018 года мы несколько начали расти. В 2020 году, понятно, — провал, мы его не считаем. Сегодня, если брать наземный транспорт, — это чуть больше 8 процентов, это катастрофически мало. Мы считаем, что резерв провозной способности, даже тем составом, который у нас есть (150 трамваев), и той развитости сети, мы легко можем перевозить в 2–3 раза больше. Это возможно при правильной организации маршрутов, расписании. При достройке этих линий до метро.



— Как Новосибирск выглядит в плане использования трамваев по сравнению с другими городами Сибири, Урала?



— Большое падение было практически везде. Также было замещение коммерческими перевозчиками. Паразитирование на трамвайных маршрутах, на муниципальных было везде. В Сибири более-менее стабильная ситуация в Кемерове и в Барнауле. Особенно в Барнауле. В Барнауле трамвай — это основной вид транспорта, там все пути выделенные.



В Омске, в Красноярске было тоже достаточно серьезное падение, также резали сеть. В Омске тоже много из центра убрали, но примерно на уровне Новосибирска. Доля трамвая в средних городах — выше, в крупных городах — поменьше.



А города европейской части и Урала — там хозяйство практически не рушили. Екатеринбург, Челябинск, Самара, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону — вот какое было хозяйство с советских времен, такой величины оно и осталось.



Екатеринбург имел 3 депо, 450 вагонов. Мы имели 4 депо, 500 вагонов. У нас было 200 километров путей, у них — 180. Сегодня в Екатеринбурге где-то 190 километров путей, 3 депо и 450 вагонов. У нас 160 километров путей, 2 депо и 150 вагонов.



— Почему им удалось?



— Не было ошибок власти. Мы просто когда-то отдали свой транспорт в свободный бизнес, произошел захват рынка. А в тех городах остался контроль. То есть там в 90-е годы власть поступила мудрее — не распродала хозяйство, не закрыла маршруты в угоду частному извозу. Грубо говоря, была дикая коммерциализация и город Новосибирск, скажем так, пострадал в большей степени, чем другие города.



— Венская платформа. Что это такое и нужно ли это Новосибирску?



— Например, у нас на Волочаевской проезжая часть очень узкая, нет возможности сделать обычную платформу. Если мы делаем с вами платформу для посадки пассажиров — поребрик понизили, а на платформу места нет, потому что иначе оставим здесь одну полосу движения и автомобилисты, мягко говоря, нас не поймут.



Венская платформа — это повышение всей проезжей части. Как лежачий полицейский. На всю ширину и в длину 25 метров. То есть повышается проезжая часть и получается, что пассажиры с тротуара беспрепятственно, не на поребрике, приходят сразу в трамвай. И платформа высотой 20–30 сантиметров, получается. Мы считаем, что этот опыт применим для Новосибирска, он интересен для таких улиц, как Волочаевская. Этот опыт интересен и для улицы Богдана Хмельницкого. То есть чем уже улица, тем эффективнее. Или, например, Серебренниковская. На этих улицах мы не можем построить полноценные платформы.



А вот на широком проспекте Дзержинского можно. Сейчас мы приедем на остановку «Сад Дзержинского», где в этом году мы сделали полноценные платформы. Платформы обустроили и на Дуси Ковальчук, на Трикотажной и еще нескольких улицах левого берега.



Вообще у нас в городе сегодня 253 остановочных пункта трамвая. Остановочный пункт — это остановка с одной стороны. Из них только 62 — в нормативе. То есть 191 — либо платформа отсутствует, либо мы вынуждены людей выпускать на проезжую часть, либо они уже не в нормативе давно, либо они разрушены, пришли в негодность. 79 — на проезжей части. То есть это прямо кричащий вопрос — когда мы вынуждены людей высаживать прямо под машины. Вы помните, что у нас недавно произошло.



Мы вышли, чтобы посмотреть, как сделана новая платформа.

