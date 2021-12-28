«Элемент неопределенности из-за ковида остается»: Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев

Пресс-конференция начнется через 5 минут. На прошлой такой встрече губернатор говорил о ковидных ограничениях, строительстве метро и ЛДС, а также задержании Михаила Федяева. Почитать расшифровку можно здесь.
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Трансляция началась!
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Начинают с итогов года. Андрей Травников говорит о поддержке молодых ученых.
Есть 4 инструмента поддержки. Из них 2 принципиально новые, 2 уже работают — жилищные сертификаты, льготная ипотека, арендное жилье для студентов и преподавателей и жилищно-строительные кооперативы научных организаций.
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Кроме ученых, сертификаты могут получать полицейские, врачи и учителя.
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Теперь про арендное жилье. В этом году был реализован первый пилот льготной аренды для студентов и преподавателей вуза на базе ВШЭ в Москве. Суть такова: корпорация покупает пул квартир и передает вузу, а вуз передает аренду на льготных условиях студентам и преподавателям.
По словам Андрея Травникова, такой опыт хотят распространить на Новосибирск.
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— Прошлый год мы, по сути, действовали на ощупь, искали меры борьбы с пандемией. В этом году есть собственный опыт, не принимаем избыточные меры. Появилось самое главное оружие против коронавируса — вакцина, это здорово помогает. Хотя, конечно, элемент неопределенности остается — что будет в следующем году, — говорит Андрей Травников об итогах года.
В целом год был «достаточно успешным», говорит губернатор.
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Перешли к обсуждению СКИФ, вопрос об изменении стоимости объекта.
— Что касается стоимости. Понятно, что на любое изменение стоимости СМИ болезненно реагирует. Но в данном случае об этом нет смысла говорить, потому что изначальная стоимость появилась до того, как разработали проектно-сметную документацию, — сказал Травников.
Сейчас стоимость проекта составит 47 миллиардов рублей.
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Когда ждать усиления коронавируса?
— Мне сложно делать прогнозы, пусть это делают специалисты. Я только передам их слова: возвращение других инфекций (грипп, ОРВИ) предрекает ослабевание коронавируса, и, возможно, в следующем году пандемия пойдет на спад. Но я бы не стал расслабляться, потому что сам коронавирус мутирует. На всякий случай будем готовиться к новым волнам, — сказал Андрей Травников.
Он добавил, что в регионе решено перепрофилировать несколько ковидных клиник в обычные.
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Губернатор напоминает о необходимости соблюдения антиковидных мер.
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О строительстве новой инфекционной больницы
— Пандемия заставила нас по-новому посмотреть на стратегию развития здравоохранения. Есть привычные для нас заболевания, от которых люди страдают и гибнут. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Но я уверен, что медицина и наука в ближайшее время победят эти болезни. Но что касается новых инфекционных болезней, здесь загадать сложно, коронавирус тому пример. Поэтому, наверное, в будущем человечество будет с этим сталкиваться, и нам нужно усиление инфекционной службы, — рассказал губернатор о строительстве новой инфекционной больницы.
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Будет ли продолжаться стройка ЛДС на каникулах?
— Стройка будет продолжаться и в новогодние праздники. На малые арены будет подано отопление. На несколько дней мы дадим возможность подрядчикам отдохнуть. Все люди, есть необходимость пообщаться с родными, но с
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Сейчас в регионе идет несколько масштабных строек: кампус НГУ, четвертый мост, ЛДС, новая инфекционная больница. Губернатора спрашивают, много это или нет.
— Если оглядываться на 30 лет назад, то да. Но сейчас для Новосибирска и этого недостаточно, — говорит Андрей Травников.
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О строительстве Бугринского моста в сторону Ордынки:
— Это перспективный проект, в который мы вкладываемся. За 2020–2021 год в проект вложены серьезные средства, — отвечает губернатор.
В этом году с проектом выходят на госэкспертизу, а затем приступят к проектной документации.
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О месте в национальном рейтинге губернаторов:
— Если откровенно сказать, те рейтинги, которые формируются и публикуются в интернете, не имеют никакого отношения к реальным оценкам, которые проводятся администрацией страны. Мне, конечно, приятно, что я на
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Про «Экологию-Новосибирск»
— С точки зрения статуса банкротства и можно ли продолжать деятельность, наверное, не мне комментировать. На сегодняшний день заявление соответствует законодательству. Процедура направлена на поддержание текущей деятельности регоператора. Наверное, на зимний период можно согласиться, потому что уходить на разрыв контракта, смену оператора в новогодние праздники никому бы не хотелось, — говорит губернатор.
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Переходим к вопросу о ремонтах теплосетей в Новосибирске:
— Да, износ коммунальных сетей велик, нужно увеличивать объем коммунальных работ, решения найдены. Понятно, что это будет сопровождаться неудобством для горожан. Нужно быть готовыми, что следующим летом количество раскопок увеличится. Но есть и обратная сторона: уменьшится количество таких раскопок на одном месте, потому что будут менять целыми участками, — рассказал Андрей Травников.
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Будет ли надбавка к пенсии за счет регионального бюджета в 2022 году?
— Мы стараемся индексировать все выплаты, которые ежегодно производим. Насчет пенсии точно не могу сказать, какая будет, — ответил Травников.
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Перешли к теме привлекательности региона для туристов. Какой в Новосибирской области может быть туристический бренд, спрашивает ведущий у губернатора:
— Я считаю, пускай пока нечетко сформулированный, у нас получился бренд Сузуна. Как исторического, промышленного места, вокруг Сузунского монетного двора он формируется. Определенные предпосылки для формирования бренда есть у Маслянинского района. Ну, конечно, Колывань. И у самого Новосибирска есть бренд столицы Сибири, — сказал Андрей Травников.
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Пресс-конференция завершается. Губернатор поздравляет новосибирцев с Новым годом, желает спокойствия, уверенности и счастья.
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Мы тоже завершаем онлайн. Спасибо, что были с нами!
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