«Элемент неопределенности из-за ковида остается»: Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев

Теперь про арендное жилье. В этом году был реализован первый пилот льготной аренды для студентов и преподавателей вуза на базе ВШЭ в Москве. Суть такова: корпорация покупает пул квартир и передает вузу, а вуз передает аренду на льготных условиях студентам и преподавателям.

По словам Андрея Травникова, такой опыт хотят распространить на Новосибирск.