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Анатолий Локоть назвал замкнутым кругом ситуацию с финансированием метро в Новосибирске

Глава города заявил, что проектно-сметная документация готова, но есть проблемы с ее одобрением

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Анатолий Локоть отмечает, что документация на строительство метро была готова еще в 2016 году

Анатолий Локоть отмечает, что документация на строительство метро была готова еще в 2016 году

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал замкнутым кругом ситуацию, которая образовалась с финансированием строительства метрополитена в городе.

Накануне, 15 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирску не дают федеральные деньги на продолжение строительства метрополитена, потому что до сих пор не готова проектно-сметная документация.

16 декабря свою точку зрения на эту проблему выразил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Еще раз хочу повторить: пакеты проектно-сметной документации разработаны нами уже давно, первая часть — в 2016 году. Но положительное заключение государственной экспертизы нам сегодня не дают без определения источников финансирования. То есть круг замкнулся: де-факто документация есть, де-юре — чтобы ее получить, нужно определить источники финансирования. А без поддержки федерального центра это невозможно! — сказал Локоть.

По словам мэра, такие переговоры с Москвой ведутся, однако для их успеха Новосибирску нужны весомые аргументы.

— Я думаю, результаты этих переговоров во многом зависят от запуска станции «Спортивная». Когда она заработает, это станет нашим главным аргументом о том, что мы получаем конкретные результаты в развитии новосибирского метрополитена, — подытожил Локоть.

Ранее НГС рассказывал, что, по словам Анатолия Локтя, в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах.

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