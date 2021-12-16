Анатолий Локоть назвал замкнутым кругом ситуацию с финансированием метро в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал замкнутым кругом ситуацию, которая образовалась с финансированием строительства метрополитена в городе.
Накануне, 15 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирску не дают федеральные деньги на продолжение строительства метрополитена, потому что до сих пор не готова проектно-сметная документация.
16 декабря свою точку зрения на эту проблему выразил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Еще раз хочу повторить: пакеты проектно-сметной документации разработаны нами уже давно, первая часть — в 2016 году. Но положительное заключение государственной экспертизы нам сегодня не дают без определения источников финансирования. То есть круг замкнулся: де-факто документация есть, де-юре — чтобы ее получить, нужно определить источники финансирования. А без поддержки федерального центра это невозможно! — сказал Локоть.
По словам мэра, такие переговоры с Москвой ведутся, однако для их успеха Новосибирску нужны весомые аргументы.
— Я думаю, результаты этих переговоров во многом зависят от запуска станции «Спортивная». Когда она заработает, это станет нашим главным аргументом о том, что мы получаем конкретные результаты в развитии новосибирского метрополитена, — подытожил Локоть.
Ранее НГС рассказывал, что, по словам Анатолия Локтя, в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах.