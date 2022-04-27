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Обзор

НГС проверил улицу Ленина, где асфальт «клали в снег» — что осталось после зимы

Улица проходит по самому центру, но ее продолжают восстанавливать заплатками

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Центральный участок ул. Ленина

Центральный участок ул. Ленина

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Продолжаем проверять улицы Новосибирска, отремонтированные в прошлом году — как они перенесли зиму и что нужно доделать. Сегодня у нас самая центровая улица — имени Ленина (не путать с главной улицей, Красным проспектом). Улица Ленина проходит по самому сердцу Новосибирска, здесь расположены огромное количество ресторанов, куча достопримечательностей, здесь любят гулять горожане и гости города, в том числе иностранцы. И вот эта улица, несмотря на ремонт, до сих пор находится в неприглядном, позорном для центра столицы Сибири состоянии. Как же так вышло — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Всё началось с того, что планы ремонта ул. Ленина в прошлом году были составлены как-то странно — под капитальную переделку попал, например, участок в конце улицы (после вокзала), а самый центральный участок, от пл. Ленина до ул. Урицкого, остался не у дел. А ведь именно тут сосредоточено огромное количество хронических ям, которые вылезают каждый год — сейчас их опять латают заплатками, но об этом позже.

Здесь ремонт сохранился

Здесь ремонт сохранился

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В прошлом году был выполнен ремонт двух участков. Во-первых, от ул. Урицкого до пр. Димитрова. Делали его поздней осенью, когда уже пошел снег. И естественно в интернетах началась истерика, что «асфальт в снег кладут» и «весной он растает». После этого мы специально делали материал, где объясняли паникерам, что класть асфальт «в снег» и «при снеге» это разные вещи. Просто нужно очистить и высушить основание для укладки.

— Во-первых, вычистили, трех- или четырехразовый розлив (нанесение на дорогу перед укладкой вяжущих материалов, битума или полимер-битума. — Прим. ред.) с продувкой. Смесь асфальтовая особая, узкой фракции, с присадкой, — рассказывал о ремонте улицы Бехбудов Бехбуд Ягуб оглы, директор компании-подрядчика «СТРОЙДОР2015».

ООО «СТРОЙДОР2015» владеют предприниматели Бехбудов Бехбуд Ягуб оглы, Бехбудов Парвиз Бехбуд оглы и Гусейнова Светлана Бехбуд кызы. Подрядчик не слишком крупный, за 2020 год его выручка — 147,1 млн рублей, чистая прибыль — 612 тыс.

Нужно нарисовать зебры

Нужно нарисовать зебры

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Предсказания «диванных экспертов» не оправдались, на текущий момент участок находится в состоянии, как «из магазина». Ни ям, ни трещин, ничего нигде не выкрошилось, профиль дороги не повело.

Здесь ремонта не было

Здесь ремонта не было

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Едем далее, участок от пр. Димитрова до привокзальной площади тоже не ремонтировали, хотя он в плохом состоянии. Тут и ямы, и поперечные трещины, и провалы уровня полотна. Вот для чего такая избирательность — нельзя было починить всю улицу целиком раз и навсегда?

На привокзальной площади хорошо

На привокзальной площади хорошо

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Далее проезжаем по привокзальной площади — тут после ремонта всё идеально и даже почти сохранилась разметка. Делали ее из толстого термопластика, вот и сохранилось.

Сохранилась толстая разметка

Сохранилась толстая разметка

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Дефектов в покрытии нет, ничего не крошится — соответственно, и претензий к ремонту этого фрагмента нет. Надо лишь освежить разметку — но это расходный, как говорится, материал.

Финальный участок улицы

Финальный участок улицы

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Последний фрагмент — от привокзальной площади до ул. Железнодорожной. Ремонт здесь в свое время вызывал жалобы местных жителей из-за шума по ночам.

Претензий тоже нет

Претензий тоже нет

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Ну потерпели маленько — теперь у вас хорошая гладкая улица, претензий тоже нет, но надо обновить пешеходные зебры.

Лоскуты в центре города

Лоскуты в центре города

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Вернемся к многострадальному центральному участку ул. Ленина. Повторюсь, по какой-то неведомой мне логике этот участок не попал в план капремонта. Сейчас его латают жуткими заплатками — посмотрите на это лоскутное одеяло в самом сердце города — настоящая срамота. Это, что ли, должны видеть горожане, иностранцы, губернатор с большими чиновниками, когда приезжают на мероприятия в «Победу»?

Историческая мостовая красивее

Историческая мостовая красивее

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И как латают — сдирают асфальт до старинной мостовой и заливают какой-то кривой смесью с трещинами, которая вот-вот опять рассыплется. Вместо того, чтобы (и такие предложения звучали) убрать этот асфальт вообще, открыть булыжную мостовую, привести ее в порядок и получить уютный исторический уголок в самом сердце Новосибирска. Можно еще асфальту сэкономить, чтобы не перестилать его каждый год.

Брусчатка в столице

Брусчатка в столице

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Вот в Москве постарались сохранить брусчатку в исторических местах — это и Кузнецкий мост, и Крутицкое подворье, и конечно, Красная площадь — участок от Ильинки до Варварки, где есть автомобильное движение. Посмотрите, какая красота — и ничего, машины едут, брусчатка не разваливается.

Так вскрывают мостовую

Так вскрывают мостовую

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В мэрии Новосибирска заявляли о каких-то невнятных планах открыть какой-то кусочек мостовой аж к 2028 году — так тогда можно и до 2128 года подождать, к 200-летию мостовой. НГС отправил письмо в мэрию с вопросами о том, почему нельзя сейчас открыть и привести мостовую в порядок, будет ли проведен капитальный ремонт улицы от пл. Ленина до Урицкого и в какие сроки.

Почитайте еще, как любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года: нормальное движение блокировано.

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