НГС проверил улицу Ленина, где асфальт «клали в снег» — что осталось после зимы

В прошлом году был выполнен ремонт двух участков. Во-первых, от ул. Урицкого до пр. Димитрова. Делали его поздней осенью, когда уже пошел снег. И естественно в интернетах началась истерика, что «асфальт в снег кладут» и «весной он растает». После этого мы специально делали материал, где объясняли паникерам, что класть асфальт «в снег» и «при снеге» это разные вещи. Просто нужно очистить и высушить основание для укладки.

— Во-первых, вычистили, трех- или четырехразовый розлив (нанесение на дорогу перед укладкой вяжущих материалов, битума или полимер-битума. — Прим. ред.) с продувкой. Смесь асфальтовая особая, узкой фракции, с присадкой, — рассказывал о ремонте улицы Бехбудов Бехбуд Ягуб оглы, директор компании-подрядчика «СТРОЙДОР2015».

