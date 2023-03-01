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Фоторепортаж

НГС посмотрел, как жители Южно-Чемского по утрам застревают в пробках, — фоторепортаж

Из жилмассива есть три выезда, но везде собираются заторы

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Улицы Прокопьевская и Бронная в час пик почти не движутся

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В Новосибирске каждое утро тысячи жителей Южно-Чемского жилмассива выходят из дома, садятся в машину или автобус и едут по своим делам. С массива есть три выезда на центральные трассы города, два основных и один неофициальный. Но их объединяет общая черта — они однополосные. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел накануне, 28 февраля, как местные жители справляются с пробками. Подробности — в фоторепортаже.

Редкая машина едет в сторону Краснообска. В сторону Новосибирска двигаются тысячи автомобилей

Редкая машина едет в сторону Краснообска. В сторону Новосибирска двигаются тысячи автомобилей

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Улица Прокопьевская — одна из основных транспортных артерий жилмассива. Она почищена после снегопадов, но всё равно стоит, упираясь в нерегулируемый перекресток с Бронной с мигающим желтым светофором.

Неофициальный выезд из Южно-Чемского — 2-я Прокопьевская. Две машины разъедутся с трудом

Неофициальный выезд из Южно-Чемского — 2-я Прокопьевская. Две машины разъедутся с трудом

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На Прокопьевскую выходит неасфальтированный проезд — улица 2-я Прокопьевская, по которой можно выехать из Южно-Чемского жилмассива. Выезд неофициальный и часто становится односторонним. Встречный автомобиль с трудом может протиснуться между сугробами, встречкой и пешеходами, решившими обойти пробку.

На Прокопьевской отсутствуют «карманы» на остановках общественного транспорта

На Прокопьевской отсутствуют «карманы» на остановках общественного транспорта

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Многочисленные автобусы и на Прокопьевской, и на Бронной не имеют возможности заехать в карман на остановку (их попросту нет) и вынуждены перегораживать движение, стоя в своей полосе, пока пассажиры выходят и садятся.

Долгое время в пробках коротают с телефоном в руках, хорошей музыкой в наушниках, а может, и просто прислонившись к холодному стеклу автобуса

Долгое время в пробках коротают с телефоном в руках, хорошей музыкой в наушниках, а может, и просто прислонившись к холодному стеклу автобуса

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Общественный транспорт очень популярен, хотя в час пик бывает забит. Выезжая с просторных центральных дорог, автобусы попадают в те же «бутылочные горлышки» узких улиц. Поездка на работу и учебу занимает продолжительное время.

Занесенные снегом тротуары добавляют проблем пешеходам

Занесенные снегом тротуары добавляют проблем пешеходам

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Если проезжую часть на всех основных улицах вроде даже почистили, то передвигаться по тротуарам, покрытых слоем снега, прячущим под собой лед, — то еще удовольствие. Но что не сделаешь, чтобы обогнать пробку. Родители ведут детей в детский сад, дети постарше сами уже идут в школу. Но передвигаться приходится по узеньким тропинкам, протоптанным тысячами ног.

Пустынная улица Александра Чистякова внутри жилмассива

Пустынная улица Александра Чистякова внутри жилмассива

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Центральные улицы Южно-Чемского — Александра Шевелева и Виктора Чистякова — хорошо почищены (даже тротуары), имеют четыре полосы движения, а транспорт на них вообще не испытывает никакого затруднения в перемещении. Пока, конечно, не завернет на Бронную или Прокопьевскую.

Выезд на улицу Петухова и Винаповский мост

Выезд на улицу Петухова и Винаповский мост

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Второй выезд ведет в противоположную сторону — на улицу Петухова и Винаповский мост. Здесь железнодорожный переезд, который продолжает «радовать» жителей Южно-Чемского частенько проходящими поездами, усугубляющими проблему выезда. Двухполосная улица Петухова здесь сходится с Бронной, замедляясь на переезде и светофоре, пропускающем пробку с Советского шоссе.

Пробка на Винаповском мосту. По утрам от нее никуда не денешься

Пробка на Винаповском мосту. По утрам от нее никуда не денешься

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Недавно мы писали о пробках на выезде из еще одного спального района — МЖК. Проблемы очень похожи — малая ширина проезжей части и выезд на оживленную магистраль — Гусинобродское шоссе.

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