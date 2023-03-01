НГС посмотрел, как жители Южно-Чемского по утрам застревают в пробках, — фоторепортаж

В Новосибирске каждое утро тысячи жителей Южно-Чемского жилмассива выходят из дома, садятся в машину или автобус и едут по своим делам. С массива есть три выезда на центральные трассы города, два основных и один неофициальный. Но их объединяет общая черта — они однополосные. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел накануне,
Улица Прокопьевская — одна из основных транспортных артерий жилмассива. Она почищена после снегопадов, но всё равно стоит, упираясь в нерегулируемый перекресток с Бронной с мигающим желтым светофором.
На Прокопьевскую выходит неасфальтированный проезд — улица 2-я Прокопьевская, по которой можно выехать из Южно-Чемского жилмассива. Выезд неофициальный и часто становится односторонним. Встречный автомобиль с трудом может протиснуться между сугробами, встречкой и пешеходами, решившими обойти пробку.
Многочисленные автобусы и на Прокопьевской, и на Бронной не имеют возможности заехать в карман на остановку (их попросту нет) и вынуждены перегораживать движение, стоя в своей полосе, пока пассажиры выходят и садятся.
Общественный транспорт очень популярен, хотя в час пик бывает забит. Выезжая с просторных центральных дорог, автобусы попадают в те же «бутылочные горлышки» узких улиц. Поездка на работу и учебу занимает продолжительное время.
Если проезжую часть на всех основных улицах вроде даже почистили, то передвигаться по тротуарам, покрытых слоем снега, прячущим под собой лед, — то еще удовольствие. Но что не сделаешь, чтобы обогнать пробку. Родители ведут детей в детский сад, дети постарше сами уже идут в школу. Но передвигаться приходится по узеньким тропинкам, протоптанным тысячами ног.
Центральные улицы Южно-Чемского — Александра Шевелева и Виктора Чистякова — хорошо почищены (даже тротуары), имеют четыре полосы движения, а транспорт на них вообще не испытывает никакого затруднения в перемещении. Пока, конечно, не завернет на Бронную или Прокопьевскую.
Второй выезд ведет в противоположную сторону — на улицу Петухова и Винаповский мост. Здесь железнодорожный переезд, который продолжает «радовать» жителей Южно-Чемского частенько проходящими поездами, усугубляющими проблему выезда. Двухполосная улица Петухова здесь сходится с Бронной, замедляясь на переезде и светофоре, пропускающем пробку с Советского шоссе.
Недавно мы писали о пробках на выезде из еще одного спального района — МЖК. Проблемы очень похожи — малая ширина проезжей части и выезд на оживленную магистраль — Гусинобродское шоссе.