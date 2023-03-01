НГС посмотрел, как жители Южно-Чемского по утрам застревают в пробках, — фоторепортаж

В Новосибирске каждое утро тысячи жителей Южно-Чемского жилмассива выходят из дома, садятся в машину или автобус и едут по своим делам. С массива есть три выезда на центральные трассы города, два основных и один неофициальный. Но их объединяет общая черта — они однополосные. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел накануне, 28 февраля , как местные жители справляются с пробками. Подробности — в фоторепортаже.