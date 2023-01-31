Тысячи людей идут вдоль глухой пробки: как нечищенные дороги превращают Новосибирск по утрам в транспортный ад

Снегопады в Новосибирске временно прекратились, но снег остался — он завалил дороги, тротуары, проезды между домами. И теперь каждое утро новосибирцам приходится преодолевать самые разные препятствия, чтобы добраться до работы.
Например, в районе Гусинобродского шоссе и МЖК по узкой тропинке горожане готовы преодолевать километры лишь бы не стоять в заторах.
— Вдоль всей Волочаевской идут тысячи людей по протоптанным тропинкам, обходя помойки. Они идут, чтобы обойти пробку в сторону ГБШ, чтобы сесть хоть на какой-то транспорт и не стоять в огромной глухой пробке, — отметил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Смотрим, как нечищенные дороги осложняют жизнь горожанам.
Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов.