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Тысячи людей идут вдоль глухой пробки: как нечищенные дороги превращают Новосибирск по утрам в транспортный ад

Новосибирцы готовы преодолевать километры

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Люди вынуждены идти пешком, чтобы хоть как-то добраться до работы

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Снегопады в Новосибирске временно прекратились, но снег остался — он завалил дороги, тротуары, проезды между домами. И теперь каждое утро новосибирцам приходится преодолевать самые разные препятствия, чтобы добраться до работы.

Например, в районе Гусинобродского шоссе и МЖК по узкой тропинке горожане готовы преодолевать километры лишь бы не стоять в заторах.

— Вдоль всей Волочаевской идут тысячи людей по протоптанным тропинкам, обходя помойки. Они идут, чтобы обойти пробку в сторону ГБШ, чтобы сесть хоть на какой-то транспорт и не стоять в огромной глухой пробке, — отметил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Смотрим, как нечищенные дороги осложняют жизнь горожанам.

Скорая вынуждена рисковать

Скорая вынуждена рисковать

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Люди идут нескончаемой вереницей

Люди идут нескончаемой вереницей

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По всему городу огромные сугробы

По всему городу огромные сугробы

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В пробке стоит и общественный транспорт

В пробке стоит и общественный транспорт

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По утрам в Новосибирске пробки в 8 баллов

По утрам в Новосибирске пробки в 8 баллов

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Люди теряют терпение

Люди теряют терпение

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На остановках толпы

На остановках толпы

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Во многих местах полосы сужены

Во многих местах полосы сужены

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Добраться до работы вовремя — та еще задача

Добраться до работы вовремя — та еще задача

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Людям приходится обходить и мусорки

Людям приходится обходить и мусорки

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Типичная ситуация теперь по утрам

Типичная ситуация теперь по утрам

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Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов.

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