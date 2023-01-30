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Онлайн-трансляция

Понедельник после снегопадов: как новосибирцы добираются на работу утром — онлайн

На многих дорогах и тротуарах за выходные скопился слой снега

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Сегодня, в понедельник, 30 января, новосибирцы отправились на работу после сильных снегопадов, которые были на выходных. Дороги и тротуары занесло снегом, и потому путь будет сложнее, чем обычно.

НГС запускает онлайн-трансляцию о том, что происходит в городе этим утром.

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Некоторые автовладельцы долго не чистили свои машины от снега

Некоторые автовладельцы долго не чистили свои машины от снега

Такая ситуация — во дворе здания на Советской, 52, к. 1.

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На площади Труда уже собираются заторы

На площади Труда уже собираются заторы

Пока в городе нет серьезных пробок. Дорожную ситуацию «Яндекс.Карты» оценивают в 9 баллов.

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