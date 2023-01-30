Понедельник после снегопадов: как новосибирцы добираются на работу утром — онлайн

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Такая ситуация — во дворе здания на
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Пока в городе нет серьезных пробок. Дорожную ситуацию «Яндекс.Карты» оценивают в
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На многих дорогах и тротуарах за выходные скопился слой снега
Сегодня, в понедельник, 30 января, новосибирцы отправились на работу после сильных снегопадов, которые были на выходных. Дороги и тротуары занесло снегом, и потому путь будет сложнее, чем обычно.
НГС запускает онлайн-трансляцию о том, что происходит в городе этим утром.
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Такая ситуация — во дворе здания на
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Пока в городе нет серьезных пробок. Дорожную ситуацию «Яндекс.Карты» оценивают в
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