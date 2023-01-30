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Цены на такси резко выросли в Новосибирске. Сравниваем стоимость поездок вечером и утром

Некоторые направления подорожали вдвое

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На выходных в Новосибирске был снегопад, который осложнил дорожную ситуацию

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Утром 30 января в Новосибирске выросли цены на такси. Приложение «Яндекс Go» объясняет это высоким спросом. Показываем, как изменилась стоимость поездок.

— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — такое сообщение показывает «Яндекс Go».

Посмотрите на скриншотах, сколько стоили поездки вечером 29 января, около 23:00, и во сколько примерно обойдутся сегодня утром.

Стоимость поездки от Гусинобродского шоссе (в районе бывшей барахолки) до центра Новосибирска увеличилась на 340 рублей

Стоимость поездки от Гусинобродского шоссе (в районе бывшей барахолки) до центра Новосибирска увеличилась на 340 рублей

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Вечером в центре Новосибирска был высокий спрос. Но утром стоимость поездки от площади Ленина до аэропорта выросла больше чем на 300 рублей

Вечером в центре Новосибирска был высокий спрос. Но утром стоимость поездки от площади Ленина до аэропорта выросла больше чем на 300 рублей

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Цена поездки от площади Маркса до Толмачево заметно увеличилась

Цена поездки от площади Маркса до Толмачево заметно увеличилась

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Чтобы доехать до аэропорта от Гусинобродского шоссе утром, придется заплатить вдвое больше, чем вечером

Чтобы доехать до аэропорта от Гусинобродского шоссе утром, придется заплатить вдвое больше, чем вечером

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А вот поездка от площади Ленина до площади Маркса подорожала лишь на <nobr class="_">70 рублей</nobr>

А вот поездка от площади Ленина до площади Маркса подорожала лишь на 70 рублей

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На выходных в Новосибирске был сильный снегопад. В результате дороги, тротуары и парковки покрыты снегом, и добираться до работы горожанам сложнее, чем обычно. НГС собирает информацию о том, что происходит в Новосибирске, в онлайн-трансляции.

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