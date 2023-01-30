Цены на такси резко выросли в Новосибирске. Сравниваем стоимость поездок вечером и утром

Утром 30 января в Новосибирске выросли цены на такси. Приложение «Яндекс Go» объясняет это высоким спросом. Показываем, как изменилась стоимость поездок.
— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — такое сообщение показывает «Яндекс Go».
Посмотрите на скриншотах, сколько стоили поездки вечером
На выходных в Новосибирске был сильный снегопад. В результате дороги, тротуары и парковки покрыты снегом, и добираться до работы горожанам сложнее, чем обычно. НГС собирает информацию о том, что происходит в Новосибирске, в онлайн-трансляции.