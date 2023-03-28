Дорога на ОбьГЭСе развалилась на две части — асфальт ушел под землю

В Советском районе Новосибирска, на улице Гидромонтажной, обвалился асфальт. Обвал произошел возле дома на улице Молодости, 21.
Как видно по фотографиям, асфальт развалился прямо посередине дороги.
— Вчера вечером, в 19:30, обвала не было. Сегодня в 08:40 заметила провал на перекрестке Гидромонтажной — Молодости, — рассказала НГС местная жительница Надежда.
Как рассказала подписчица группы «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте», вчера на этом месте были небольшие дырки в асфальте и журчала вода.
В ТСЖ «Молодость-плюс» НГС рассказали, что в этом месте проходил ремонт. Автобусы по этой причине ездили по другому пути. В МУП «Энергия» корреспонденту сообщили, что специалисты компании проводили ремонт, но добавили, что работы закончены. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию по ситуации.
В Дзержинском районе Новосибирска в выходные рядом с многоэтажным домом провалился асфальт.