Во дворе на проспекте Дзержинского провалился асфальт — место огородили лентой

В Новосибирске в Дзержинском районе рядом с многоэтажным домом провалился асфальт. Фото с места ЧП очевидцы опубликовали в группе «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте».
— На проспекте Дзержинского, 42 образовалась большая яма, — написал автор поста.
Судя по кадрам, территорию огородили специальной лентой. С чем связано разрушение в асфальте, остается неизвестно.
Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и пресс-службу СГК за комментарием по ситуации. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее в Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.