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Во дворе на проспекте Дзержинского провалился асфальт — место огородили лентой

С чем связано разрушение, остается неизвестно

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Провал образовался у дома № 42

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В Новосибирске в Дзержинском районе рядом с многоэтажным домом провалился асфальт. Фото с места ЧП очевидцы опубликовали в группе «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

— На проспекте Дзержинского, 42 образовалась большая яма, — написал автор поста.

Судя по кадрам, территорию огородили специальной лентой. С чем связано разрушение в асфальте, остается неизвестно.

Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и пресс-службу СГК за комментарием по ситуации. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее в Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.

Провалился асфальтВеснаНовосибирск
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